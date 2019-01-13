От врачебной ошибки до народных гонений: история знаменитого советского «Дела врачей»

«Дело врачей» 1952−1953 годов — нашумевшее уголовное дело против советских медиков, 6 из которых были евреями. Судя по историческим данным, дело было наспех сфабриковано, местами приобрело антисемитский характер. Приказы в рамках процесса отдавал лично Сталин. О том, что привело к «делу врачей» и чем оно кончилось — в материале altapress.ru

Предпосылками дела стали сложные идеологические и политические аспекты внутри страны и за ее пределами.

Послевоенные попытки союзничества СССР и Израиля не принесли для Союза своих плодов. Государство Ближнего Востока сохраняло отстраненную позицию между двумя сверхдержавами. Государство начало политику обособления от влияния Запада.

По мнению правительства, основную опасность для страны представляла интеллигенция. В её рядах чаще всего встречались люди, ориентированные на запад. Поклонники американского империализма, называемые космополитами, были определены врагами СССР. Борьба с космополитизмом, которую развернул Советский Союз, приобрела антисемитские настроения, сообщает kulturologia.ru. Космополитами чаще всего «оказывались» евреи.

Андрей Жданов,

член Политбюро ЦК ВКП ( б):

Интернационализм рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть эту истину означает… потерять своё лицо, стать безродным космополитом.

Виктор Абакумов,

Министр ГБ СССР:

Руководители Еврейского антифашистского комитета, являясь активными националистами и ориентируясь на американцев, по существу проводят антисоветскую националистическую работу.

Стратегия правительства прослеживалась в газетах того времени.

Одна из самых резонансных компаний против евреев в СМИ — «Дело врачей». Выдающихся советских врачей обвинили в заговоре и убийстве некоторых лидеров Союза. Причиной для возбуждения уголовного дела в 1952 году стал донос, который якобы написала врач Лидия Тимашук ещё в 1948 году. Она на основании ЭКГ диагностировала у председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Андрея Жданова инфаркт миокарда, однако лечебное руководство санатория при Кремле заставило её написать другой диагноз и назначило Жданову лечение, противопоказанное при инфаркте, приведшее к смерти пациента, пишет wiki.

Сталин был в курсе процесса, активно в нем участвовал и отдавал приказы — в 1952 году он дал распоряжение о применении физической силы к подозреваемым врачам, а спустя несколько месяцев сделал заявление о том, что любой еврей — агент американской разведки. Такие действия в некоторых случаях спровоцировали преследования семей арестованных и усилило нетерпимость к еврейской нации, пишет wiki.

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В январе сообщили об аресте «участников террористической группы» Коган, Вовси, Гринштейн, Фельдман, Этингер и другие, которые якобы поддерживали связь с международной еврейской организацией под названием «Джойнт».

13 января 1953 года было официально объявлено о начале дела врачей-вредителей. Материал «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей» опубликовала газета «Правда». Правки в текст вносил лично Сталин:

«…Сегодня публикуется хроника ТАСС об аресте врачей-вредителей. Эта террористическая группа, раскрытая некоторое время тому назад органами государственной безопасности, ставила своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза.

Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно, злодейски подрывали их здоровье, ставили им неправильные диагнозы, а затем губили больных неправильным лечением. …» «…Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А.А. Жданов и А.С. Щербаков. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, умышленно скрыли имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища Жданова. Врачи-убийцы неправильным применением сильнодействующих лекарственных средств и установлением пагубного режима сократили жизнь товарища Щербакова, довели его до смерти. …» «…Кому же служили эти изверги? Кто направлял преступную террористическую и вредительскую деятельность этих подлых изменников Родины? Какой цели хотели они добиться в результате убийства активных деятелей Советского государства? Установлено, что все участники террористической группы врачей состояли на службе у иностранных разведок, продали им душу и тело, являлись их наемными платными агентами. …»

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Виктор Снитковский пишет, что процесс над врачами, который должен был начаться марта 1953 года, хотели завершить вынесением смертных приговоров. Яков Этингер — сын умершего в тюрьме одного из фигурантов дела, рассказал, что осуждённых планировалось публично повесить на центральных площадях крупных городов СССР (в программе Исторические Хроники с Николаем Сванидзе. 1952—1953 годы — Сталин — Берия) По одной из версий, кульминацией дела могла стать массовая депортация евреев в Сибирь и на Дальний Восток. Эта версия вскользь упоминается, в том числе, в в первой редакции произведения Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Со смертью Сталина, 5 марта 1953 года, компания закончилась. Все арестованные по делу вышли на свободу 3 апреля 1953 года и даже были восстановлены на прежние должности. Лидия Тимашук, которую Сталин наградил за триумфальное «разоблачение» заговора Орденом Ленина, награды лишилась.

Фигуранты дела и их дети о произошедшем

Яков Этингер

Он был одним из тех, кто не смог пережить дело врачей. Врач-кардиолог, советский ученый, Этингер работал профессором-консультантом в поликлинике Министерства нефтяной промышленности.

8 ноября 1950 года его арестовали после прослушки, как сообщается в lechaim.ru. Затем вместе с сыном их обвинили в принадлежности к террористической группе врачей, ставивших перед собой цель «сократить жизнь активным деятелям СССР».

Следом, в 1952 году, арестовали его жену, Викторову. Ее обвинили в том, что она знала о планах мужа и, якобы, покрывала его.

Яков скончался 2 марта 1952 года от паралича сердца в Лефортовской тюрьме. Жена осталась в тюрьме, и по свидетельствам родственников, подвергалась пыткам.

Зураб Микеладзе

Его арестовали в 1946 году: на одном из семинаров молодой доцент Тбилисского университета возразил старшему коллеге, секретарю местного ЦК партии по идеологии.

После ареста его объявили главой одной из контрреволюционных групп. На три года его оставили в одиночной камере, затем приговорили к расстрелу, который в дальнейшем заменили тюремным заключением. В 1956 году его реабилитировали. После освобождения он говорил, что далеко не совесть помогла ему выстоять на допросах, не взять на себя вину.

Зураба Микеладзе,

Советский заключенный в период 1946—1956:

Я хорошо знал, что любое сказанное слово, любое имя приведет к еще более сильным побоям — мой отец, мои родственники сидели в 37-м и раньше. Только поэтому возникает животный инстинкт самосохранения, какой-то уже безусловный рефлекс — и потому молчишь. Я ведь знал, что открытого процесса, который мне обещали, не дождусь.

Другие источники:

Государственный Антисемитизм СССР