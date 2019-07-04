«Дематюкация»: украинский минздрав рассказал, как правильно материться

Глава минздрава Украины Ульяна Супрун назвала мат полезным для здоровья, а депутатов, которые предлагаю его запретить, «забытыми и ненужными», пишет ТСН Украина. Чтобы от крепкого словца была польза, нужно употреблять матерные выражения правильно, советует она.

Некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными, поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Корее, чем современному европейскому государству, высказалась Супрун. Она имела ввиду законопроект о «дематюкации», который внесли в Раду 2 июля.

По словам Супрун, метко и точно примененное ругательство, не направленное на оскорбление собеседника, полезно для здоровья.

«Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или позитивным последствиям», — отметила глава Минздрава.

Дело в том, что человек в случае использования незензурных выражений во время критической ситуации чувствует облегчение, так как мозг реагирует выделением эндорфинов на быстрое и точное выражение отношения к происходящему.

Свободное выражение своих эмоций помогает увеличить продолжительность жизни, уверена Ульяна Супрун, так как подавление эмоций связано с более высокой заболеваемостью раком и гипертензией.

«Кроме этого, люди, которые вынуждены на работе улыбаться клиентам, после работы чаще напиваются — постоянное сокрытие настоящих эмоций и принуждение к позитиву истощает психику. <.> Важно, что матом следует пользоваться именно в самый нужный момент, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать ругань как нечто экстраординарное», — добавила она.

Употребление матерных слов в общении указывает на близость людей и хороший эмоциональный контакт. Когда коллеги начинают между собой ругаться, значит, они стали командой, отмечает руководитель минздрава. Также она предупредила, что ненормативная лексика в официальных речах воспринимается как некомпетентность.

Ранее народный депутат Ольга Богомолец внесла законопроект о противодействии сквернословию. Им предлагается учитывать происхождение слов и не запрещать украинскую брань.

«"Пусть бы тебя дождь намочил!», «А чтоб тебя беда постигла!» — вот истинно украинская брань, которая свидетельствовала о связи древних украинцев с пантеистическим миром природы. Украинцы не жаловали и не употребляли грубости «ниже пояса» и не позволяли себе вульгарности и пошлости", — приводит слова депутата ukraina.ru.

Пользователи соцсетей посмеялись над предложением Богомолец.