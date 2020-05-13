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Жизнь

Дембели из Алтайского края не смогут вернуться домой из-за карантина в частях

Часть солдатов-срочников из Алтайского края не могут вернуться домой. Им вынужденно увеличили срок службы из-за карантинных мероприятий в воинских частях, пишет «Банкфакс».

Армия.
Армия.
Михаил Хаустов

С середины апреля в сети начала появляться информация, что некоторые срочники, которые должны были демобилизоваться весной 2020 года, все еще остаются на территории воинских частей.

Начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Алтайского края Алексей Жирнов подтвердил изданию, что солдаты-срочники до сих пор остаются в тех частях, где введены карантинные меры. Как только их снимут, дембели поедут домой.

Назвать точное количество военнослужащих из Алтайского края, которых затронула данная проблема, собеседник издания не смог. По словам Жирнова, ответственность за военнослужащих сейчас несет командование воинских частей, и принятия каких-либо мер стоит ожидать именно от них.

Со слов самих военнослужащих, жесткие карантинные меры введены не во всех частях, а лишь в тех, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

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