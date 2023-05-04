Напомним, что на голосование представили 37 зеленых зон в разных районах города, нуждающихся в благоустройстве. Среди них, например, сквер "Победы", пл. Народная, Обской бульвар и несколько других аллей.
Что касается Демидовской площади - барнаульцы замечают острую нехватку инфраструктуры и общий неприглядный вид.
На момент публикации исторический памятник города занимает второе место в голосовании с 3 тыс. 545 голосами. До первого места, на котором расположился Сиреневый бульвар, остается всего 34 голоса.
Ближайшая по голосам территория (бывший ПКиО им. Ленина) отстает на три сотни.
Горожане считают, что площадь, которая отражает суть и историю города, нельзя просто так предавать истории и дожидаться, пока она станет руинами на окраине Барнаула.
Проект благоустройства уже готов. Если Демидовская площадь победит в голосовании, там сделают новые пешеходные дорожки, сделают аккуратную зеленую территорию, установят скамейки и ограждения.
Сделать выбор барнаульцы могут до 31 мая.