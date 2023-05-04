В Барнауле 15 апреля стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Среди них одна из старейших площадей города - Демидовская.

Напомним, что на голосование представили 37 зеленых зон в разных районах города, нуждающихся в благоустройстве. Среди них, например, сквер "Победы", пл. Народная, Обской бульвар и несколько других аллей.

Что касается Демидовской площади - барнаульцы замечают острую нехватку инфраструктуры и общий неприглядный вид.

На момент публикации исторический памятник города занимает второе место в голосовании с 3 тыс. 545 голосами. До первого места, на котором расположился Сиреневый бульвар, остается всего 34 голоса.

Ближайшая по голосам территория (бывший ПКиО им. Ленина) отстает на три сотни.

Голосование за территории для благоустройства в Барнауле в 2024 году. https://22.gorodsreda.ru/ Голосование за территории для благоустройства в Барнауле в 2024 году. https://22.gorodsreda.ru/ Голосование за территории для благоустройства в Барнауле в 2024 году. https://22.gorodsreda.ru/

Горожане считают, что площадь, которая отражает суть и историю города, нельзя просто так предавать истории и дожидаться, пока она станет руинами на окраине Барнаула.

Проект благоустройства уже готов. Если Демидовская площадь победит в голосовании, там сделают новые пешеходные дорожки, сделают аккуратную зеленую территорию, установят скамейки и ограждения.

Дизайн-проект благоустройства Демидовской площади. 22.gorodsreda.ru Дизайн-проект благоустройства Демидовской площади. 22.gorodsreda.ru

Сделать выбор барнаульцы могут до 31 мая.