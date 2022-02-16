Демидовский фонд продлил прием заявок на гуманитарные премии

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой до 20 апреля продлен прием заявок на творческий конкурс на присуждение гуманитарных Демидовских премий по итогам 2019−2021 годов.

В конкурсе могут принять участие работы по таким разделам, как литература, изобразительное искусство, история и краеведение, архитектура, музыка, исполнительское и театральное искусство, достижения в промышленном производстве и предпринимательстве. В качестве соискателей выступают как отдельные авторы, так и группы авторов, творческие коллективы, юридические лица, общественные организации.

Подать заявку и получить более подробную информацию можно в издательском доме «Алтапресс» ( Барнаул , ул. Короленко , 107), т. 8 ( 3852) 63-15-10 .

Напомним, что премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский фонд» присуждаются в целях поддержания и развития региональных традиций промышленного производства и зодчества, создания, сохранения и распространения лучших достижений науки, культуры и искусства Алтая и Сибири.