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Жизнь

Демидовский фонд продлил прием заявок на гуманитарные премии

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой до 20 апреля продлен прием заявок на творческий конкурс на присуждение гуманитарных Демидовских премий по итогам 2019−2021 годов.

Демидовский фонд объявляет конкурс на соискание гуманитарных премий.
Демидовский фонд объявляет конкурс на соискание гуманитарных премий.

В конкурсе могут принять участие работы по таким разделам, как литература, изобразительное искусство, история и краеведение, архитектура, музыка, исполнительское и театральное искусство, достижения в промышленном производстве и предпринимательстве. В качестве соискателей выступают как отдельные авторы, так и группы авторов, творческие коллективы, юридические лица, общественные организации.

Подать заявку и получить более подробную информацию можно в издательском доме «Алтапресс» (Барнаул, ул. Короленко, 107), т. 8 (3852) 63-15-10.

Напомним, что премии Алтайской краевой общественной организации «Демидовский фонд» присуждаются в целях поддержания и развития региональных традиций промышленного производства и зодчества, создания, сохранения и распространения лучших достижений науки, культуры и искусства Алтая и Сибири.

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