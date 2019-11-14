Демидовский столп в Барнауле впервые за 180 лет отремонтируют

Барнаульскому Демидовскому столпу исполнилось 180 лет. Его установили в честь 100-летия горного дела на Алтае, пишет «Банкфакс». Памятник не ремонтировали из-за того, что он нигде не стоял на балансе. Теперь столп передали в собственность мэрии Барнаула.
Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков сообщил, что планируется сделать:
«Наверное, будет химическая очистка. Я думаю, что обследуют и фундамент, хотя видно, что никаких отклонений нет. На этом памятнике имеются и сколы, появившиеся во время боев за освобождение Барнаула от колчаковских войск. Но данные сколы — это свидетельство истории, их, наверное, убирать будет нельзя. <,> Исходя из этого, будем определяться с работами, связанными с реставрацией»,