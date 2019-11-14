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14 ноября
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Жизнь

Демидовский столп в Барнауле впервые за 180 лет отремонтируют

Демидовский столп — исторический символ горного производства на Алтае — передали в собственность администрации Барнаула, сообщают «Вести. Алтай». Теперь впервые за почти два века его капитально отремонтируют.

Демидовская площадь.
Демидовская площадь.
Михаил Хаустов

Барнаульскому Демидовскому столпу исполнилось 180 лет. Его установили в честь 100-летия горного дела на Алтае, пишет «Банкфакс». Памятник не ремонтировали из-за того, что он нигде не стоял на балансе. Теперь столп передали в собственность мэрии Барнаула.

Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков сообщил, что планируется сделать:

«Наверное, будет химическая очистка. Я думаю, что обследуют и фундамент, хотя видно, что никаких отклонений нет. На этом памятнике имеются и сколы, появившиеся во время боев за освобождение Барнаула от колчаковских войск. Но данные сколы — это свидетельство истории, их, наверное, убирать будет нельзя. <,> Исходя из этого, будем определяться с работами, связанными с реставрацией»,

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