Демидовский столп в Барнауле впервые за 180 лет отремонтируют

Демидовский столп — исторический символ горного производства на Алтае — передали в собственность администрации Барнаула, сообщают «Вести. Алтай». Теперь впервые за почти два века его капитально отремонтируют.

Барнаульскому Демидовскому столпу исполнилось 180 лет. Его установили в честь 100-летия горного дела на Алтае, пишет «Банкфакс». Памятник не ремонтировали из-за того, что он нигде не стоял на балансе. Теперь столп передали в собственность мэрии Барнаула.

Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков сообщил, что планируется сделать: