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Жизнь

Демоны и бесы: в РПЦ высказались о внеземных цивилизациях

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ отказывается признавать существование внеземной жизни, сообщает «Интерфакс».

НЛО над аэродромом
НЛО над аэродромом
Александра Аксенова

Мнение РПЦ по поводу инопланетян митрополит высказал в эфире программы «Церковь и мир».

«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — заявил священнослужитель.

Митрополит привел книгу иеромонаха Серафима Роуза «Православие религия будущего», пишет polit.ru. Роуз сравнивают рассказы людей которые встречались самые с НЛО с описаниями о появлении демонов и бесов — они «существуют в изобилии в житийной литературе».

«Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить», — сказал Иларион.

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