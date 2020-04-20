Демоны и бесы: в РПЦ высказались о внеземных цивилизациях

Мнение РПЦ по поводу инопланетян митрополит высказал в эфире программы «Церковь и мир».
«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — заявил священнослужитель.
Митрополит привел книгу иеромонаха Серафима Роуза «Православие религия будущего», пишет polit.ru. Роуз сравнивают рассказы людей которые встречались самые с НЛО с описаниями о появлении демонов и бесов — они «существуют в изобилии в житийной литературе».
«Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить», — сказал Иларион.