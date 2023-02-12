Аэрофлот всем помогает Вмиг путь большой преодолеть, И люди, к счастью, успевают, Куда им нужно, прилететь! Сотрудник ты Аэрофлота, Настал сегодня праздник твой, Твоя пусть спорится работа, Ты — неба ясного герой!

Пусть небо, что домом вам стало,

От гроз, их бывает немало,

Закроет ваш борт, вдаль летящий,

Да даст коридор настоящий.

Рассветов вам ясных и ярких,

А слез — так всегда только сладких.

В далеких и близких вам странах

О милых лишь помнить и мамах.

Крушений и бед чтоб не знали!

Разгонов всегда чтоб немалых!

Успехов в делах небывалых!