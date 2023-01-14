14 января
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Жизнь

Девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании

Ребенок родился на борту самолета, который выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Худжанд (Таджикистан), пишет РИА Новости.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

На свет появилась девочка ростом 46 сантиметров и весом 2,6 килограмма. Здоровый ребенок родился спустя час после начала родов, указывает «Мослента».

После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу.

Роддом на борту

Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. На борту оказался почти полноценный роддом — неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог.

Экстренная посадка не потребовалась.

Ранее роды с сурдопереводчиком впервые прошли в российском городе.

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