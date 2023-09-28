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Жизнь

День атомщика. Энергичные поздравления в прозе, стихах и смс

28 сентября 1942 г. в Советском Союзе издали распоряжение о необходимости начала работ с ураном и изучения возможности создания урановой бомбы. А день работника атомной промышленности стали официально отмечать не так давно - с 28 сентября 2005 г.

Первая городская электростанция, начало XX века.
Первая городская электростанция, начало XX века.
Urban History.

Поздравления в стихах

В промышленности атомной
Ты — спец непревзойдённый,
Солидною зарплатою
Всегда будь награждённым!

И пусть твоё везение
С годами не кончается,
Большие достижения
В награды выливаются!

Как атом расщепляется,
Ты знаешь, несомненно,
Пусть дело развивается,
Успех ждёт, непременно!

На золотом сотруднике
Промышленность вся держится,
Удачу ты корми с руки,
Пусть мощью с тобой делится!

А шквал проектов значимых
Скорее пусть сбывается,
И с важными задачами —
Твой цепкий ум справляется!

Спасибо, что атом вы сделали мирным.
Пусть служит на благо людей и страны.
А ваш путь к мечте будет быстрым, не длинным,
Чтоб ваши успехи всем были видны!

Работая с атомом, пусть удается
Высот достигать, удивляя народ.
Пусть счастье вам мило, светло улыбнется,
Чтоб двигаться вам только смело вперед!

Поздравления в прозе

С Днем атомной промышленности! Пусть энергия атома вдохновляет вас на новые открытия и достижения! Пускай ваша деятельность будет полезной и продуктивной! Процветания вам и благополучия, мира, добра и здоровья!

Поздравляю с Днём работника атомной промышленности. Желаю высочайшего заряда энергии в жизни, а также массу гениальных идей для развития любимой отрасли, для развития своей мысли, для развития своей жизни. Успехов и только высоких результатов в работе, благополучия, поддержки государства и удачи судьбы.

С днем работника атомной промышленности! Пусть отрасль развивается, чтобы прогрессировал наш мир. Спасибо за такой опасный, но такой нужный труд. Благодаря Вам столько всего нового и полезного мы сейчас имеем. И пусть в только мирных целях будет использоваться атомная промышленность!

Поздравления в смс

Работник атома, спасибо
За твой неоценимый труд,
В твоих руках большая сила,
И атомом ее зовут.

Нам мирный атом помогает
Дела великие вершить,
Ты — мастер дела! Каждый знает,
Что только так и надо жить!

В День работника атомной промышленности желаю успешных теорий и удачных идей, высоких технологий и уважающих людей, креативных подходов и высоких достижений, постоянного энтузиазма и полезных открытий.

У тебя стезя серьёзна
И не всем то по зубам —
Ты ведь грамотный работник
По всем атомным делам!

Пусть твой атом спит спокойно
Мирным будет на века,
Только пользу он приносит
Будет ласковой судьба.

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