День атомщика. Энергичные поздравления в прозе, стихах и смс

В промышленности атомной

Ты — спец непревзойдённый,

Солидною зарплатою

Всегда будь награждённым!



И пусть твоё везение

С годами не кончается,

Большие достижения

В награды выливаются!

Как атом расщепляется,

Ты знаешь, несомненно,

Пусть дело развивается,

Успех ждёт, непременно!



На золотом сотруднике

Промышленность вся держится,

Удачу ты корми с руки,

Пусть мощью с тобой делится!



А шквал проектов значимых

Скорее пусть сбывается,

И с важными задачами —

Твой цепкий ум справляется!