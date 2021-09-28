День атомщика-2021. Яркие поздравление в прозе, стихах и смс

У тебя стезя серьезна

И не всем то по зубам —

Ты ведь грамотный работник

По всем атомным делам!



Пусть твой атом спит спокойно

Мирным будет на века,

Только пользу он приносит

Будет ласковой судьба.

Пусть сегодня Фукусима

Не приходит в ваши сны,

И Чернобыль пусть не снится,

Словно отзвуки войны,

Пусть на славу мирный атом

Честно трудится для нас,

Пусть оценят вас достойно

И сегодня, и сейчас!