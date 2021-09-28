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Жизнь

День атомщика-2021. Яркие поздравление в прозе, стихах и смс

Ежегодно, с 2005-го, в России празднуют День работника атомной промышленности (атомщика). 28 сентября трудящимся в атомной промышленности и работающим над разработкой ядерных технологий altapress.ru подобрал поздравления в прозе, стихах и смс.

Калининская АЭС.
Калининская АЭС.
vk.com/kalininnpp

Поздравления с Днем атомщика в прозе

Поздравляем с профессиональным праздником работников атомной промышленности! Ваша работа несет в себе огромную ответственность, но при этом и является крайне важной. Ведь именно вы связаны с самой мощной силой, известной человечеству. И пусть она всегда будет мирной. С праздником вас.

С Днем атомной промышленности! Пусть энергия атома вдохновляет вас на новые открытия и достижения! Пускай ваша деятельность будет полезной и продуктивной! Процветания вам и благополучия, мира, добра и здоровья!

Всех работников атомной промышленности поздравляем с праздником. Пусть ваш труд служит примером для страны, будьте бдительными. Желаю вам здоровья и счастья!

Счетчики электроэнергии
Счетчики электроэнергии
Фото автора Tim Mossholder: Pexels

Поздравления с Днем атомщика в стихах

В промышленности атомной
Ты — спец непревзойденный,
Солидною зарплатою
Всегда будь награжденным!

И пусть твое везение
С годами не кончается,
Большие достижения
В награды выливаются!

День промышленности атомной —
Праздник значимый, большой,
И сейчас поздравить надо нам
Всех, кто трудится с душой.

Всех работников атома мирного
Поздравляем тепло, горячо,
Им желаем всем счастья обширного,
И удачи, здоровья еще!

В День атомной промышленности
Я всех вас поздравляю.
Пред вашим интеллектом
Я голову склоняю.

Желаю вам здоровья,
Достойные ребята.
Живите только мирно,
Красиво и богато.

Электроэнергия.
Электроэнергия.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем атомщика в смс

У тебя стезя серьезна
И не всем то по зубам —
Ты ведь грамотный работник
По всем атомным делам!

Пусть твой атом спит спокойно
Мирным будет на века,
Только пользу он приносит
Будет ласковой судьба.

Пусть сегодня Фукусима
Не приходит в ваши сны,
И Чернобыль пусть не снится,
Словно отзвуки войны,
Пусть на славу мирный атом
Честно трудится для нас,
Пусть оценят вас достойно
И сегодня, и сейчас!

Ответственная очень и трудная работа
У тех, кто с радиацией по жизни связан плотно.
Желаю, чтобы труд у вас был безопасным,
Работа — интересной, а коллектив — прекрасным!

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