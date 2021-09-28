День атомщика-2021. Яркие поздравление в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем атомщика в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником работников атомной промышленности! Ваша работа несет в себе огромную ответственность, но при этом и является крайне важной. Ведь именно вы связаны с самой мощной силой, известной человечеству. И пусть она всегда будет мирной. С праздником вас.
С Днем атомной промышленности! Пусть энергия атома вдохновляет вас на новые открытия и достижения! Пускай ваша деятельность будет полезной и продуктивной! Процветания вам и благополучия, мира, добра и здоровья!
Всех работников атомной промышленности поздравляем с праздником. Пусть ваш труд служит примером для страны, будьте бдительными. Желаю вам здоровья и счастья!
Поздравления с Днем атомщика в стихах
В промышленности атомной
Ты — спец непревзойденный,
Солидною зарплатою
Всегда будь награжденным!
И пусть твое везение
С годами не кончается,
Большие достижения
В награды выливаются!
День промышленности атомной —
Праздник значимый, большой,
И сейчас поздравить надо нам
Всех, кто трудится с душой.
Всех работников атома мирного
Поздравляем тепло, горячо,
Им желаем всем счастья обширного,
И удачи, здоровья еще!
В День атомной промышленности
Я всех вас поздравляю.
Пред вашим интеллектом
Я голову склоняю.
Желаю вам здоровья,
Достойные ребята.
Живите только мирно,
Красиво и богато.
Поздравления с Днем атомщика в смс
У тебя стезя серьезна
И не всем то по зубам —
Ты ведь грамотный работник
По всем атомным делам!
Пусть твой атом спит спокойно
Мирным будет на века,
Только пользу он приносит
Будет ласковой судьба.
Пусть сегодня Фукусима
Не приходит в ваши сны,
И Чернобыль пусть не снится,
Словно отзвуки войны,
Пусть на славу мирный атом
Честно трудится для нас,
Пусть оценят вас достойно
И сегодня, и сейчас!
Ответственная очень и трудная работа
У тех, кто с радиацией по жизни связан плотно.
Желаю, чтобы труд у вас был безопасным,
Работа — интересной, а коллектив — прекрасным!