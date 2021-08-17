17 августа 16°C
﻿
Жизнь

День Авдотьи Малиновки. Зачем 17 августа собирать урожай огурцов

Народный праздник Авдотьи Малиновки отмечают 17 августа. Объясняем, зачем в этот день собирать лесную малину и огурцы. Спойлер: собранный урожай подарит здоровье и удачу.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

История

17 августа православные чтят память преподобной мученицы Евдокии Римлянины.

Будущая святая родилась в знатной римской семье в 4 веке нашей эры.

Евдокию растили в духе христианского благочестия.

Библия. Крест. Христианство
Библия. Крест. Христианство
СС0

Евдокия оказалась в числе тех христиан, которых персидский император Сапор захватил в плен и увез в город Визаду.

Римлянина поддерживала узников и обратила к Христу многих нехристиан. За преданность вере ее бросили в темницу, а позже обезглавили.

Как еще называют

В народе день памяти святой Евдокии называют Авдотьей Сеногнойкой, Огуречницей и Малиновкой.

Сено.
Сено.
открытые источники

Все потому, что на праздник часто шел дождь, портивший сено, а крестьяне собирали последний урожай огурцов и ходили в лес по ягоды. Считалось, что уже 18 августа несобранные огурцы становились горькими и неполезными, а ягода переставала быть действительно целебной.

Что рекомендуют делать в праздник

Из собранной 17 августа малины советуют варить варенье и печь пироги. По преданию, собранная в этот день ягода обладает целебными свойствами, избавляет от заболеваний.

Отмечается, что сама по себе малина оказывает жаропонижающее и потогонное действие, помогает в лечении болезней желудочно-кишечного тракта.

Малина.
Малина.
Анна Зайкова

Из «праздничных» огурцов в Авдотьин день можно делать салат. Он порадует своим вкусом.

Приметы на Авдотьин день

  • На улице душно и влажно — быть затяжным дождям;
  • В лесу в этот день много малины — быть хорошему урожаю зерна;
  • Ястреб кричит — быть теплу.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость