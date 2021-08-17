День Авдотьи Малиновки. Зачем 17 августа собирать урожай огурцов

Народный праздник Авдотьи Малиновки отмечают 17 августа. Объясняем, зачем в этот день собирать лесную малину и огурцы. Спойлер: собранный урожай подарит здоровье и удачу.

История

17 августа православные чтят память преподобной мученицы Евдокии Римлянины.

Будущая святая родилась в знатной римской семье в 4 веке нашей эры.

Евдокию растили в духе христианского благочестия.

Библия. Крест. Христианство СС0

Евдокия оказалась в числе тех христиан, которых персидский император Сапор захватил в плен и увез в город Визаду.

Римлянина поддерживала узников и обратила к Христу многих нехристиан. За преданность вере ее бросили в темницу, а позже обезглавили.

Как еще называют

В народе день памяти святой Евдокии называют Авдотьей Сеногнойкой, Огуречницей и Малиновкой.

Сено. открытые источники

Все потому, что на праздник часто шел дождь, портивший сено, а крестьяне собирали последний урожай огурцов и ходили в лес по ягоды. Считалось, что уже 18 августа несобранные огурцы становились горькими и неполезными, а ягода переставала быть действительно целебной.

Что рекомендуют делать в праздник

Из собранной 17 августа малины советуют варить варенье и печь пироги. По преданию, собранная в этот день ягода обладает целебными свойствами, избавляет от заболеваний.

Отмечается, что сама по себе малина оказывает жаропонижающее и потогонное действие, помогает в лечении болезней желудочно-кишечного тракта.

Малина. Анна Зайкова

Из «праздничных» огурцов в Авдотьин день можно делать салат. Он порадует своим вкусом.

Приметы на Авдотьин день