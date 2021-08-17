День Авдотьи Малиновки. Зачем 17 августа собирать урожай огурцов

История
17 августа православные чтят память преподобной мученицы Евдокии Римлянины.
Будущая святая родилась в знатной римской семье в 4 веке нашей эры.
Евдокию растили в духе христианского благочестия.
Евдокия оказалась в числе тех христиан, которых персидский император Сапор захватил в плен и увез в город Визаду.
Римлянина поддерживала узников и обратила к Христу многих нехристиан. За преданность вере ее бросили в темницу, а позже обезглавили.
Как еще называют
В народе день памяти святой Евдокии называют Авдотьей Сеногнойкой, Огуречницей и Малиновкой.
Все потому, что на праздник часто шел дождь, портивший сено, а крестьяне собирали последний урожай огурцов и ходили в лес по ягоды. Считалось, что уже 18 августа несобранные огурцы становились горькими и неполезными, а ягода переставала быть действительно целебной.
Что рекомендуют делать в праздник
Из собранной 17 августа малины советуют варить варенье и печь пироги. По преданию, собранная в этот день ягода обладает целебными свойствами, избавляет от заболеваний.
Отмечается, что сама по себе малина оказывает жаропонижающее и потогонное действие, помогает в лечении болезней желудочно-кишечного тракта.
Из «праздничных» огурцов в Авдотьин день можно делать салат. Он порадует своим вкусом.
Приметы на Авдотьин день
- На улице душно и влажно — быть затяжным дождям;
- В лесу в этот день много малины — быть хорошему урожаю зерна;
- Ястреб кричит — быть теплу.