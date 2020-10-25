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Жизнь

День автомобилиста 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Ежегодно в последнее воскресенье октября отмечается День автомобилиста. В 2020 году этот день выпадает на 25 октября. Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без автомобилей, благодаря ним у человечества появилось масса возможностей, начиная от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

Всех, кто знает толк в машинах,
За рулем кто просто ас,
Кто привык к дорогам длинным,
С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.
Ни гвоздя, ни жезла вам!
Солнца — при любой погоде
И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,
Дружбы, радостей, побед.
Близко пусть мечты маячат,
Пусть горит зеленый свет.

Пусть легкой и радостной будет дорога,
Пусть ждут возвращения в дом у порога,
Пусть светит зеленый везде и всегда,
В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный не знает усталость,
Пусть Ангел отводит малейшую пакость,
Пусть жезл ГАИ машет только вперед
И встречный моргнет вам в пути огонек!

Пусть все, кто имеют авто и права
С пути не свернут ни за что, никогда.
Всегда достигают всех целей, маршрутов,
Чтоб было приветливым каждое утро!

Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!

&quot;Недели горячих распродаж&quot; автомобилей Мitsubishi.
«Недели горячих распродаж» автомобилей Мitsubishi.
архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.

Поздравляю с Днём автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом, желаю соблюдать правила безопасности и в жизни, и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоём пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулём.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
открытые источники (CC0)

Поздравления с Днем автомобилиста в смс

Пусть везет вам на дороге,
И горит зеленый свет.
В День водителя желаю
Много личных вам побед.

Пусть погода будет ясной,
Поворот всегда туда,
Пусть удача за баранкой
Не оставит никогда!

Всех водителей охотно
Поздравляю я сегодня!
И желаю не спешить,
Тише ехать, дальше быть.

Желаем вам дороги ровной,
Добра и счастья впереди,
Чтоб не было печалей темных,
Преград и кочек на пути.

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