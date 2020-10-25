День автомобилиста 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!



Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!



Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.

Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!



Пусть конь ваш железный не знает усталость,

Пусть Ангел отводит малейшую пакость,

Пусть жезл ГАИ машет только вперед

И встречный моргнет вам в пути огонек!



Пусть все, кто имеют авто и права

С пути не свернут ни за что, никогда.

Всегда достигают всех целей, маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!