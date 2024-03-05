День бабушек — 5 марта. Трогательные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем бабушек в прозе
Любимая бабуля, я поздравляю тебя с твоим праздником! Ты у меня самая заботливая, мудрая бабушка. Я обожаю твои жизненные истории и шутки. Живи долго и счастливо, пусть здоровье не хватает твое, а если будет, то мы подправим. Всем сердцем люблю тебя и желаю, чтобы не было у тебя дня без улыбок и радости.
Милая бабуля, я поздравляю тебя с днём бабушек! С уверенностью заявляю, что это вполне заслуженный праздник, ведь с вас начинается беззаботное детство и самые откровенные разговоры, теплота в душе и любовь к ближнему. Бабушка такой человек, которому ты доверяешь всецело и без оглядки на упреки. Я благодарю судьбу за тебя и желаю, чтобы мы никогда не расставались, всегда оставались близкими друзьями и одной командой. Рядом с тобой всегда спокойно и чувствуешь себя в безопасности. Спасибо тебе за необъятную любовь и заботу, за вкусный чай и интересные беседы. Пусть твое драгоценное здоровье не шалит, а даёт возможность наслаждаться жизнью ещё много много лет.
Милая бабушка, сегодня в день бабушек хочу тебя поздравить с твоим законным праздником. Ты — главная мудрость, тепло, уют и забота нашей семьи. Спасибо за связь поколений, которая есть благодаря тебе и которую ты научила беречь и ценить. Желаю тебе долгих лет жизни, железобетонного здоровья, неуёмной жизненной энергии и искреннего интереса ко всему окружающему. Люблю и ценю тебя.
Поздравления с Днем бабушек в стихах
Бабулечка родная,
С днем бабушек тебя!
Здоровой будь и доброй.
Будь счастлива всегда!
Мы обещаем, милая,
Тебя оберегать,
Заботиться, и баловать,
И от тоски спасать.
Желаем тебя, бабушка,
Чудесных, долгих лет,
Благополучных, радостных,
Без горестей и бед!
Бабушки — не те, кто вяжут
Кофты, шапки и носочки.
Это те, кто внуков любят
Больше дочек и сыночков.
Я тебя, моя бабуля,
Всей душою обожаю.
Юность в сердце и задор свой
Сохранить тебе желаю.
С Днем всех бабушек, родная!
Добротой своей делись.
Каждым утром просыпаясь,
Миру, солнцу улыбнись!
С Днем бабушек тебя я поздравляю,
Милая бабулечка моя,
Здоровья, долгих лет тебе желаю,
Удачи, мира, света и добра!
Чтоб повод был для шуток и улыбок,
Для смеха искрометного, любви,
Чтоб было лишь прекрасных настроение,
Сбывались все заветные мечты!
Поздравления с Днем бабушек в смс
Моя бабуля дорогая,
Тебя на свете лучше нет!
Здорова будь, моя родная,
Живи счастливо до ста лет!
Тебе желаю улыбаться
И верить в лучшее всегда,
Тогда мечты начнут сбываться
Легко и просто, без труда!
Бабушка любимая,
С праздником тебя!
Ты самая красивая —
На весь мир одна!
Будь здоровой и счастливой,
Молодей, а не старей.
Пусть будет много — много силы,
Для любви твоей!
Нет бабули терпеливей,
Нету бабушки добрей,
Нет ее объятий жарче,
Поцелуев нет нежней.
Я бабулю поздравляю
В самый лучший из всех дней
Ей здоровья я желаю,
Счастья я желаю ей!
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