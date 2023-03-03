Всемирный день писателя. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Всемирным днем писателя в прозе
Во Всемирный день писателя от чистого сердца пожелать хочу творческого вдохновения, потрясающих задумок, интересных идей, захватывающих сюжетов, истинных почитателей. Большого уважения, несомненных успехов и личного блага!
Поздравляю с Всемирным днем писателя и хочу пожелать, чтобы каждый новый день дарил прекрасные идеи и интересные задумки, чтобы вдохновение никогда не покидало твою душу, чтобы каждый миг жизни был добрым и волшебным. Чтобы творить помогали любовь близких и теплота родных сердец!
Поздравляем всех творчески мыслящих людей, оставляющих свои строки на бумаге, с Всемирным днем писателя! Желаем вам никогда не испытывать мук творчества, часто встречать у себя в гостях Музу, всегда иметь возможность с легкостью создавать произведения… Способные найти живой отклик в сердцах многочисленных читателей.
Поздравления с Всемирным днем писателя в стихах
Во Всемирный день писателя
Я вас поздравляю.
Вам, мастера пера,
Идей больших желаю.
Пусть муза не покинет
И даст вам вдохновенье,
Становится бестселлером
Пускай произведение.
Всемирный день писателя
Сегодня отмечаем,
Мы мастеров пера
Сердечно поздравляем.
Желаем вдохновения
И творческих идей,
Признания в работе,
Добра в семье твоей!
С Всемирным днем писателя
Тебя я поздравляю,
Удачи, вдохновения
В работе пожелаю.
Пусть творческая муза
Почаще посещает,
И пусть твой труд достойно
Всегда вознаграждают!
Поздравления с Всемирным днем писателя в смс
Будем мы читать романы
С вечера и до утра.
Истинные книгоманы,
С Днем писателя, ура!
Весь в романах
И стихах,
Да с улыбкой
На устах.
Пусть ты будешь
Людям нужен,
Не покинут
Тебя музы.
Сегодня маловато эксклюзива,
Но все-таки он точно есть!
Желаю вам побольше позитива,
Пишите, мы уже хотим прочесть!