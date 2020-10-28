День бабушек и дедушек 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Дорогие наши, поздравляю с днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

Бабушка и дедушка, в этот замечательный праздник, я от всего сердца хочу поздравить вас, мои родные, с вашим днем. Вы всю жизнь, с самого моего рождения, рядом, вы всегда даёте мудрые советы и делитесь своим жизненным опытом, и за это я хочу сказать огромное спасибо. Желаю вам бодрости, спокойствия, энергии, оптимизма, а главное крепкого здоровья и долгих лет жизни!