День бабушек и дедушек 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах
Всех бабушек и дедушек
Сегодня поздравляю.
Вам праздник свой отметить
Я весело желаю.
Желаю, чтобы внуки
Здоровыми росли
И радость бесконечную
Вам каждый день несли.
Пусть счастья и здоровья
Добавит детский смех.
Желаю, чтоб для внуков
Вы были лучше всех.
Пусть детские ладони
Вам душу согревают,
Любовь сердечек близких
Пусть вас не покидает.
День сегодня не простой,
Уникальный и большой —
Праздник бабушкам родным
И Дедулям дорогим!
Жить желаем очень долго,
Не грустить совсем ни сколько,
Улыбаться и шутить,
Бегать, прыгать и шалить!
Пусть внучата развлекают,
Вас душевно поздравляют,
Веселят Вас целый день,
Чтоб прогнать всю хворь и лень!
Пусть, как вода по камушкам,
Бегут вперёд года,
Мы дедушкам и бабушкам
Признательны всегда.
За доброту и искренность,
И рук родных тепло,
За то, что с вами, близкими,
Нам очень повезло.
Здоровья пожелаем вам
И долгих светлых дней,
Чтоб не ходили по врачам
И были вы бодрей!
Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе
Дорогие наши, поздравляю с днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!
Бабушка и дедушка, в этот замечательный праздник, я от всего сердца хочу поздравить вас, мои родные, с вашим днем. Вы всю жизнь, с самого моего рождения, рядом, вы всегда даёте мудрые советы и делитесь своим жизненным опытом, и за это я хочу сказать огромное спасибо. Желаю вам бодрости, спокойствия, энергии, оптимизма, а главное крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Старшее поколение — наш маяк для действий и мыслей. Наши славные дедушки, наши родные бабушки, в ваш День желаем чувствовать себя отлично, быть в хорошем настроении и заряжать нас своей энергией! Спасибо вам за любовь, знания и тепло. С Днем бабушек и дедушек!
Поздравления с Днем бабушек и дедушек в смс
Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!
Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состариться,
Пусть будет молода!
Бабушки и дедушки,
Родные и любимые!
Мы вас обожаем,
Вы — незаменимые!
Счастья и здоровья вам,
Бодрости и сил,
Чтобы каждый жизни день
Радость приносил.
С Днём бабули и дедули!
Счастья, радости, добра,
Пусть печали лоб не хмурят,
Будет жизнь ярка, бодра.