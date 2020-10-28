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Жизнь

День бабушек и дедушек 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Традиционно 28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Праздник появился в нашей стране недавно — в 2009 году, но уже успел завоевать сердца многих россиян. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах

Всех бабушек и дедушек
Сегодня поздравляю.
Вам праздник свой отметить
Я весело желаю.

Желаю, чтобы внуки
Здоровыми росли
И радость бесконечную
Вам каждый день несли.

Пусть счастья и здоровья
Добавит детский смех.
Желаю, чтоб для внуков
Вы были лучше всех.

Пусть детские ладони
Вам душу согревают,
Любовь сердечек близких
Пусть вас не покидает.

День сегодня не простой,
Уникальный и большой —
Праздник бабушкам родным
И Дедулям дорогим!

Жить желаем очень долго,
Не грустить совсем ни сколько,
Улыбаться и шутить,
Бегать, прыгать и шалить!

Пусть внучата развлекают,
Вас душевно поздравляют,
Веселят Вас целый день,
Чтоб прогнать всю хворь и лень!

Пусть, как вода по камушкам,
Бегут вперёд года,
Мы дедушкам и бабушкам
Признательны всегда.

За доброту и искренность,
И рук родных тепло,
За то, что с вами, близкими,
Нам очень повезло.

Здоровья пожелаем вам
И долгих светлых дней,
Чтоб не ходили по врачам
И были вы бодрей!

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе

Дорогие наши, поздравляю с днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

Бабушка и дедушка, в этот замечательный праздник, я от всего сердца хочу поздравить вас, мои родные, с вашим днем. Вы всю жизнь, с самого моего рождения, рядом, вы всегда даёте мудрые советы и делитесь своим жизненным опытом, и за это я хочу сказать огромное спасибо. Желаю вам бодрости, спокойствия, энергии, оптимизма, а главное крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Старшее поколение — наш маяк для действий и мыслей. Наши славные дедушки, наши родные бабушки, в ваш День желаем чувствовать себя отлично, быть в хорошем настроении и заряжать нас своей энергией! Спасибо вам за любовь, знания и тепло. С Днем бабушек и дедушек!

Мать. Дочь. Пожилая женщина
Мать. Дочь. Пожилая женщина
СС0

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в смс

Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состариться,
Пусть будет молода!

Бабушки и дедушки,
Родные и любимые!
Мы вас обожаем,
Вы — незаменимые!

Счастья и здоровья вам,
Бодрости и сил,
Чтобы каждый жизни день
Радость приносил.

С Днём бабули и дедули!
Счастья, радости, добра,
Пусть печали лоб не хмурят,
Будет жизнь ярка, бодра.

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