Как не мешая поздравить библиотекаря в стихах
1
Сегодня День библиотек,
И книга ныне не забыта,
Ведь знаний не подарит интернет,
А библиотеки дверь всегда открыта!
Лишь в книге знанье, в книге жизнь,
И в книгах мудрость рассуждений.
И пусть в библиотеку поспешат
Читатели всех возрастов и поколений.
Библиотекарей сегодня поздравляем!
Спасибо вам за ваш нелегкий труд,
Мы ценим вас и книги уважаем,
Пускай библиотеки с новой силой оживут.
2
Библиотека — это чудо,
Словно скоростной экспресс.
Здесь, открыв любую книгу,
Попадаешь в мир чудес.
Море знаний получаешь
И друзей приобретаешь,
Этот мир забыть нельзя,
С Днем библиотек, друзья!
3
Друзья, я поздравляю всех!
Сегодня день библиотек.
Он книголюбов ликование,
Библиотекарей признание.
Книжный мир — чудесный рай,
Окунет в фантазий реку,
С наслаждением порой
Мы идем в библиотеку.
Пусть сюжеты добрых книжек
За собой и впредь влекут.
Верю я, библиотеки
Никогда не пропадут!
Как поздравить библиотекаря в прозе
1
Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лучиками большого света знаний. В книгах — целый мир, и это, как никто другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. С профессиональным праздником вас! Желаем вам счастья и творческих успехов, душевной радости и благодарных читателей. Пусть ваша работа всегда будет увлекательной и захватывающей. Спасибо вам за наши уютные библиотеки и аккуратные книги!
2
С праздником всех библиотекарей поздравляем! Творческого подъема, вдохновения и удачи во всех начинаниях! Здоровья, изменений в лучшую сторону и желания быть лучше. Пусть все ваши будни станут продуктивными и удачными.
3
Поздравляю со Всероссийским днем библиотек! Желаю, чтобы каждый день приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно!
Как поздравить библиотекаря в смс
1
Книги — мудрость, кладезь знаний —
Знает каждый человек.
Так давайте помнить будем
Мы про День библиотек!
Запах и страниц шуршанье
Не заменит интернет.
Пусть живут библиотеки,
Дарят нам ученья свет!
2
Поздравить с Днем библиотек
Хочу сейчас причастных всех!
Книги — наследие навек,
В них смысл, надежда и успех.
Библиотеки пусть живут,
В науке пусть имеют вес.
Пусть книги счастье нам дают
И стимулируют прогресс!
3
В этот прекрасный теплый майский день поздравляю с праздником, с Всероссийским днем библиотек! Пусть жизнь будет насыщенной и чудесной, а профессиональная деятельность всегда разнообразна и интересна.
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