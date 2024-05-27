Ежегодно 27 мая в России отмечается День библиотекаря — профессиональный праздник работников библиотек. В этот день принято чествовать тех, кто посвятил свою жизнь сохранению и распространению знаний, а также популяризации чтения.

Как не мешая поздравить библиотекаря в стихах

1

Сегодня День библиотек,

И книга ныне не забыта,

Ведь знаний не подарит интернет,

А библиотеки дверь всегда открыта!



Лишь в книге знанье, в книге жизнь,

И в книгах мудрость рассуждений.

И пусть в библиотеку поспешат

Читатели всех возрастов и поколений.



Библиотекарей сегодня поздравляем!

Спасибо вам за ваш нелегкий труд,

Мы ценим вас и книги уважаем,

Пускай библиотеки с новой силой оживут.

2

Библиотека — это чудо,

Словно скоростной экспресс.

Здесь, открыв любую книгу,

Попадаешь в мир чудес.



Море знаний получаешь

И друзей приобретаешь,

Этот мир забыть нельзя,

С Днем библиотек, друзья!

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Друзья, я поздравляю всех!

Сегодня день библиотек.

Он книголюбов ликование,

Библиотекарей признание.



Книжный мир — чудесный рай,

Окунет в фантазий реку,

С наслаждением порой

Мы идем в библиотеку.



Пусть сюжеты добрых книжек

За собой и впредь влекут.

Верю я, библиотеки

Никогда не пропадут!

Лето, книги, чтение СС0

Как поздравить библиотекаря в прозе

1

Книги окружают нас всю жизнь и являются маленькими лучиками большого света знаний. В книгах — целый мир, и это, как никто другой, знаете вы, наши уважаемые библиотекари. С профессиональным праздником вас! Желаем вам счастья и творческих успехов, душевной радости и благодарных читателей. Пусть ваша работа всегда будет увлекательной и захватывающей. Спасибо вам за наши уютные библиотеки и аккуратные книги!

2

С праздником всех библиотекарей поздравляем! Творческого подъема, вдохновения и удачи во всех начинаниях! Здоровья, изменений в лучшую сторону и желания быть лучше. Пусть все ваши будни станут продуктивными и удачными.

3

Поздравляю со Всероссийским днем библиотек! Желаю, чтобы каждый день приходили новые читатели и черпали знания в ваших стенах. Пусть полки заполнят новые книги, а библиотека будет тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно!

Книги в детской библиотеке им. Крупской Дмитрий Лямзин

Как поздравить библиотекаря в смс

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Книги — мудрость, кладезь знаний —

Знает каждый человек.

Так давайте помнить будем

Мы про День библиотек!



Запах и страниц шуршанье

Не заменит интернет.

Пусть живут библиотеки,

Дарят нам ученья свет!

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Поздравить с Днем библиотек

Хочу сейчас причастных всех!

Книги — наследие навек,

В них смысл, надежда и успех.



Библиотеки пусть живут,

В науке пусть имеют вес.

Пусть книги счастье нам дают

И стимулируют прогресс!

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В этот прекрасный теплый майский день поздравляю с праздником, с Всероссийским днем библиотек! Пусть жизнь будет насыщенной и чудесной, а профессиональная деятельность всегда разнообразна и интересна.

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