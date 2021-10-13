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Жизнь

День битломании. 10 задорных фактов о группе The Beatles

  1. "Битлз" далеко не сразу
  2. Первый сингл
  3. "До Элвиса не было ничего"
  4. Песня не для себя
  5. Творчество и гнев
  6. Рекордсмены по продажам
  7. "Битломания"
  8. Величайшая песня
  9. Пламя пластинок
  10. В Зале славы

В 1957 году на свет появилась знаменитая группа «The Beatles». Правда, первое название бэнда — «Quarry Men». А состоял он из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Питера Беста. Последнего позже заменил Ринго Стар. Так и получилась «ливерпульская четверка», занимательные факты о которой — в материале altapress.ru. И, да, 13 октября празднуют День битломании.

1
«Битлз» далеко не сразу

Прежде чем стать легендарной «The Beatles», группа меняла название несколько раз. Ее именовали «Johnny and The Moondogs» и «Long John and The Silver Beetles».

2
Первый сингл

Первый сингл «Битлз» — «From Me To You». Такое название группа почерпнула из рубрики писем журнала «NME». Она называлась «From You to Us».

Битлз.
Битлз.
newsmuz.com
3
«До Элвиса не было ничего»

У Джона Леннона было 10 кошек, когда он жил с первой женой Синтией. Любовь к хвостатым питомцам мужчине привила мама, чью кошку звали Элвис (в честь именитого певца). Именно поэтому Леннон часто говорил: «До Элвиса не было ничего».

4
Песня не для себя

Удивительно, но Леннон и Маккартни написали первый хит для конкурентов «Rolling Stones», который называется «I Wanna Be Your Man». Он был выпущен в 1963 году.

The Beatles.
The Beatles.
СС0
5
Творчество и гнев

Песню «Good Morning Good Morning» главарь «битлов» написал, будучи в ярости. Его взбесила реклама хлопьев «Kellogg's».

6
Рекордсмены по продажам

По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии, «The Beatles» продали 178 миллионов записей в США. Группа побила рекорд, обогнав всех остальных музыкантов в истории.

The Beatles.
The Beatles.
СС0
7
«Битломания»

Есть мнение, что термин «битломания» возник в 1963 году после обзора в «Daily Mirror». Но на самом деле он впервые появился в «Ottawa Journal» (правда, в этом же году). А означает интересное слово «музыкальную болезнь, охватившую планету».

8
Величайшая песня

«Битлз» восхищался сам Фрэнк Синатра. Однажды он сказал, что «Something» — величайшая песня о любви.

The Beatles.
The Beatles.
adme.ru
9
Пламя пластинок

В марте 1996 года Леннон заявил, что «христианство пришло в упадок», а «битлы» стали «популярнее Иисуса». За острое высказывание на юге Америки публично сжигали записи группы. Начались протесты.

10
В Зале славы

В 1998-м «The Beatles» внесли в Зал славы рок-н-ролла. В индивидуальном порядке с 1994 по 2015 годы в него вносили и участников коллектива.

The Beatles.
The Beatles.
СС0
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