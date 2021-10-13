День битломании. 10 задорных фактов о группе The Beatles

В 1957 году на свет появилась знаменитая группа «The Beatles». Правда, первое название бэнда — «Quarry Men». А состоял он из Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Питера Беста. Последнего позже заменил Ринго Стар. Так и получилась «ливерпульская четверка», занимательные факты о которой — в материале altapress.ru. И, да, 13 октября празднуют День битломании.