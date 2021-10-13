День битломании. 10 задорных фактов о группе The Beatles

Прежде чем стать легендарной «The Beatles», группа меняла название несколько раз. Ее именовали «Johnny and The Moondogs» и «Long John and The Silver Beetles».
Первый сингл «Битлз» — «From Me To You». Такое название группа почерпнула из рубрики писем журнала «NME». Она называлась «From You to Us».
У Джона Леннона было 10 кошек, когда он жил с первой женой Синтией. Любовь к хвостатым питомцам мужчине привила мама, чью кошку звали Элвис (в честь именитого певца). Именно поэтому Леннон часто говорил: «До Элвиса не было ничего».
Удивительно, но Леннон и Маккартни написали первый хит для конкурентов «Rolling Stones», который называется «I Wanna Be Your Man». Он был выпущен в 1963 году.
Песню «Good Morning Good Morning» главарь «битлов» написал, будучи в ярости. Его взбесила реклама хлопьев «Kellogg's».
По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии, «The Beatles» продали 178 миллионов записей в США. Группа побила рекорд, обогнав всех остальных музыкантов в истории.
Есть мнение, что термин «битломания» возник в 1963 году после обзора в «Daily Mirror». Но на самом деле он впервые появился в «Ottawa Journal» (правда, в этом же году). А означает интересное слово «музыкальную болезнь, охватившую планету».
«Битлз» восхищался сам Фрэнк Синатра. Однажды он сказал, что «Something» — величайшая песня о любви.
В марте 1996 года Леннон заявил, что «христианство пришло в упадок», а «битлы» стали «популярнее Иисуса». За острое высказывание на юге Америки публично сжигали записи группы. Начались протесты.
В 1998-м «The Beatles» внесли в Зал славы рок-н-ролла. В индивидуальном порядке с 1994 по 2015 годы в него вносили и участников коллектива.