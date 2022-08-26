Сегодня, 26 августа, отмечается добрый праздник — День благодарности собаке или День признательности собаке (Dog Appreciation Day). Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединенных Штатов, и он обрел международный характер, хотя и не имеет официальных статусов.

Этот праздник отмечают все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам. Эти четвероногие друзья стали спутниками человека очень давно. Именно собака стала первым одомашненным животным. Собаки стали верными помощниками человека на охоте, выслеживая и загоняя дичь, а в повседневной жизни — охраняя стада животных и жилище.

За время совместного сосуществования человек сумел не просто одомашнить это животное, но и вывести огромное число пород собак, каждая из которых с успехом выполняла те или иные функции, продолжая оказывать своему хозяину важную, а порой и жизненно необходимую помощь. Такие отношения между человеком и собакой сохранились и в наши дни.

Человечество знает немало беспримерных подвигов собак, спасавших человеческие жизни в тяжелых природных и погодных условиях, в условиях ограниченной связи с цивилизацией, доставлявших жизненно важные грузы и медикаменты в пораженные эпидемиями города, куда не могли добраться люди, используя даже самую современную технику.

Собаки спасали людей под завалами после землетрясений и техногенных катастроф, разыскивали потерявшихся в лесу людей, спасали тонущих. Трудно переоценить и роль служебных собак в системе правоохранительных органов, министерств по чрезвычайным ситуациям, в вооруженных силах. Этот перечень заслуг собак можно продолжить.

Беззаветно преданные человеку, собаки и сегодня продолжают выполнять все эти функции. Стоит вспомнить и тот факт, что собака раньше человека побывала в космосе, пожертвовав своей жизнью. А еще для человека собака не только товарищ, но и друг, который может скрасить одиночество, заставить улыбнуться, поднять настроение.

Заслуги собак многократно воспевались в художественной литературе, кинематографе. Во многих странах установлены памятники собакам, воспевающие их подвиги и заслуги перед человечеством, а также такие черты, как верность и преданность, равнение на которые могут держать даже люди.

Организаторы праздника и активисты обращают внимание людей на острую проблему брошенных домашних животных, ставших бездомными. Собаководы и защитники животных призывают ответственно относиться к выбору домашнего питомца, проявлять по отношению к своим четвероногим друзьям больше внимания и ласки, помогать приютам для бездомных животных.

Как правило, ко Дню благодарности собакам в социальных сетях проводятся конкурсы фотографий, организуются сборы пожертвований для приютов бездомных животных. Родителям рекомендуется прочитать своим детям рассказ о дружбе человека и собаки или вместе посмотреть художественный фильм на эту тему, воспитывая в детях любовь и ответственность к братьям меньшим. Ну, а если в вашей семье уже есть собака — побалуйте её каким-либо лакомством и уделите ей в этот день чуточку больше внимания!

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