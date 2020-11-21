День бухгалтера 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем бухгалтера в стихах
С днём бухгалтера тебя!
Пусть сверкает жизнь твоя.
Легко и просто труд идёт
И прибыль нужную несёт.
Желаю счёт вести отлично,
Чтоб всё было гармонично.
Лёгких дней и устремлений,
Ярких жизненных движений.
А для спокойствия души
Тебе желаю я любви.
И много-много позитива,
Жить счастливо и красиво.
Бухгалтер — должность «безгранична».
Забот у вас большой объем:
В ущерб семье и жизни личной
Вы ночью с цифрами и днем!
Отчет квартальный, подекадный,
Помесячный и годовой.
Бухгалтер, ты «шаман зарплатный»,
И дружат все всегда с тобой!
Ну, а серьезно, поздравляем,
Желаем массу всяких благ:
Здоровья крепкого без края
И обалденных вам зарплат!
Дебет, кредит, бланки, карты,
Начисление всем зарплаты,
Сложный жизненный расчет…
Всем бухгалтерам — почет!
Вас сегодня поздравляем,
Благ всегда, во всем желаем,
Позитивнейших моментов,
Добросовестных клиентов!
На работе — лишь успехов,
Чтоб расчеты без огрехов
Были сделаны всегда…
Счастья, вам, бухгалтера!
Поздравления с Днем бухгалтера в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.
Уважаемые профессионалы своего дела, поздравляем вас с Днем бухгалтера России! Желаем, чтобы все в вашей трудовой деятельности проходило без задоринки. Чтобы все отчеты сходились до копеечки. Чтобы трудовые будни приносили позитив и хорошее настроение! Пусть ваши нервы всегда будут прочны, как стальные канаты! Здоровья вам и уверенности в каждом шаге и новом начинании!
Поздравления с Днем бухгалтера в смс
Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров!
И сердечно пожелаем
Вам балансов без долгов!
Пусть расчеты будут с плюсом!
Дебит с кредитом сведен!
Жить красиво и со вкусом!
Быть успешными во всем!
День бухгалтера сегодня,
Пожелаем мы сейчас,
Чтоб все сложные отчеты
Сами делались за вас,
Дебет с кредитом сводился
И начальник чтоб не злился,
Чтоб зарплату повышал
И всегда вас уважал!
В день бухгалтера желаю
Вам забыть проблемы все,
В радость чтоб была работа,
Счастье в доме и семье,
В жизни чтоб всегда был праздник,
На душе цвела весна,
Пусть во всех делах удача
Будет рядышком всегда!