День бухгалтера 2020: поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.