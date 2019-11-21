День бухгалтера в России 2019: приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров!

И сердечно пожелаем

Вам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!

Дебит с кредитом сведен!

Жить красиво и со вкусом!

Быть успешными во всем!