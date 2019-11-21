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Жизнь

День бухгалтера в России 2019: приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День бухгалтера в России — неофициальный праздник. 21 ноября 1996 года тогдашний президент РФ Борис Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете», поэтому большинство специалистов в этой области отмечают праздник именно сегодня. Altapress.ru подготовил подборку поздравлений с Днем российского бухгалтера в прозе, стихах и для смс.

Бухгалтер.
Бухгалтер.
Источник: GettyImages

Поздравления с Днем бухгалтера в стихах

Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров!
И сердечно пожелаем
Вам балансов без долгов!

Пусть расчеты будут с плюсом!
Дебит с кредитом сведен!
Жить красиво и со вкусом!
Быть успешными во всем!

Всё посчитать, перепроверить —
Зарплаты, премии, авансы.
Вам можно, не боясь, доверить
Любые цифры и финансы.

Так пусть же труд не будет в тягость.
Пусть будет по душе работа —
Приносит и доход, и радость,
И лишь приятные заботы!

С Днем бухгалтера! Пусть в радость будет труд!
Пусть все сходится: и цифры, и отчеты,
Дома будет пусть порядок и уют,
Пусть уйдут твои печали и заботы!

Пусть тебе смеется солнце с высоты,
Счастье будет пусть безбрежным, безграничным,
Каждый день пусть дарит радость и цветы,
Настроенье будет пусть твое отличным!

Букет цветов.
Букет цветов.
СС0

Поздравления ко Дню бухгалтера 2019 в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

Хочу поздравить с Днём бухгалтера России и пожелать стабильного успеха на работе, безупречной отчётности и правильной документации. Пусть жизнь наполняется приятными сюрпризами, запоминающимися моментами, весёлыми встречами и радостными эмоциями. Большого здоровья и искреннего счастья!

Поздравляю с Днём бухгалтера России и желаю в любой ситуации держать баланс, не терять из виду ни одной цифры и значения, желаю работы без трудностей и ошибок, а жизни — с достатком и положительным сальдо.

Бухгалтерия.
Бухгалтерия.
Анна Зайкова

Поздравления с Днем бухгалтера в смс

Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: «Виват!»,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе!

Все отчёты пусть сдаются
Просто, весело, шутя —
Жизнь заставит улыбнуться,
С Днём бухгалтера тебя!

Повелителей цифр поздравляю
И от чистого сердца желаю,
Чтобы в радость работа была,
Много света, улыбок, тепла!
1с пускай служит исправно,
Пусть доходы поднимутся плавно,
И в отчетах ошибок не будет,
Коллектив пускай ценит и любит!

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