День чая отмечают производители напитка и ценители искусства чая 15 декабря. Идею праздника предложил Центр по образованию и общению — Centre for Education and Communication. Altapress.ru рассказывает интересные факты об этом напитке.

1. Существует более 1,5 тыс. сортов чая. Вкус чая, как и вина, зависит от того, где он растет. Он бывает черным, зеленым, красным, желтым и даже белым, с ароматизированными добавками и без.

2. Каждую секунду в мире выпивают 15 тыс. чашек чая. В день, в среднем, выходит 3,7 млрд чашек.

3. Самым дорогим чаем считается китайский Да Хун Пао (Большой Красный Халат). Один килограмм стоит 1, 025 млн долларов США или 35 436 долларов за унцию.

Чай freepik.com/ @ 8photo

4. Чай используют при готовке блюд в странах Азии. Так в Бирме свежие чайные листья употребляют в виде салата. А в Тибете их добавляют при варке супов.

5. Существует уникальный сорт чая с добавление обжаренного коричневого риса — гэммайтя. Его производят в Японии. Изначально так пили чай бедные японцы, ведь рис использовали в качестве наполнителя и тем самым снижали стоимость напитка.

Чай. unsplash.com

6. Социальный статус можно определить по молоку в чае. Достаточно обратить внимание на то, в каком порядке человек наливает молоко и чай. Если первым идет молоко, то предки этого человека были не особо богаты.

Дело в том, что некачественный фарфор трескался от высоких температур. Потому первым наливали молоко, чтобы оно остужало чай. Качественную же посуду из крепкого тонкого фарфора могли себе позволить обеспеченные люди. Они же первыми наливают в кружку чай, а затем молоко.

7. Самый распространенный чай в мире — черный. На его долю приходится 75% от мирового потребления чая.