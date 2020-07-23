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Жизнь

День дачника 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

23 июля в России отмечается праздник День дачника. Для миллионов людей слово «дача» уже стало неотъемлемой частью жизни. А отдых на ней для некоторых представляет собой целый ритуал. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений для тех, кто не покладая рук трудится на загородных участках.

Дачники. Барнаул.
Дачники. Барнаул.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем дачника в стихах

Дачник ты у нас заядлый,
Поздравления принимай
И сезон на своей даче
Новых взлетов открывай.

Врасти деревья счастья,
Выполи проблемы все,
Посади цветы удачи,
Пусть цветут в твоей судьбе.

В общем, мы желаем драйва,
Радости и вдохновения.
И богатых урожаем,
Друг наш дачник, поздравляем!

Пожелать хочу удачи
На твоей любимой даче,
Чтобы все цвело, кустилось,
В огороде колосилось,
Чтоб кусты — с деревья ростом,
Кабачки — как тыквы просто,
Как арбузы — помидоры
И картофельные горы.
В общем, праздник урожая.
Вот чего тебе желаю!

Вдали от пыльных улиц
Дача тебя ждет,
Пусть каждое посаженное
Зернышко взойдет.

Идет пусть в рост рассада,
Плоды пусть созревают,
Радует пусть дача
Богатым урожаем.

Пусть дачные заботы
Зарядят позитивом
И в город ты вернешься
Уставшим, но счастливым.

Дачники. Барнаул.
Дачники. Барнаул.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем дачника в прозе

Я хочу пожелать тебе, чтобы расцветали не только цветы на твоих клумбах, но и вечно цвела от счастья твоя душа! Пускай любимое дело приносит тебе отличные урожаи и хороший доход! Пусть удача будет твоей верной спутницей, чтобы все задуманное исполнялось! Живи, люби, дыши и наслаждайся!

Поздравляю, весёлый дачник, добрый огородник, душа цветущего сада и пышной рассады. Желаю великолепного здоровья, нескончаемого потока сил и энергии, плодородной земли и замечательной погоды, доброго урожая и вкусной консервации, семейного блага и великого счастья, удачи и достатка.

Пусть спеют огурцы и помидоры, пусть зреют кабачки с картошкой, пусть проливаются щедрые дожди и сохнет вся полынь-трава на огороде, пусть солнце светит на твоём участке и в твоей жизни, пусть ладится работа и удаётся отдых с шашлычком. Поздравляю, дачник. Будь крепким духом и здоровым телом, весёлым по натуре и счастливым душой.

Дача.
Дача.
CC0

Поздравления с Днем дачника в смс

Пожелаем сил, здоровья,
Море счастья и удачи.
Пусть лишь радость принесут
Хлопоты на Вашей даче.

Пусть на Ваших дачных грядках
Будет все в большом порядке,
Не растет сорняк противный,
Солнца свет сияет дивный.

Желаю вам успехов разных,
Здоровья крепкого и сил,
И урожаев лишь прекрасных,
Чтоб радость каждый плод дарил!

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