День дачника 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Дачник ты у нас заядлый,

Поздравления принимай

И сезон на своей даче

Новых взлетов открывай.



Врасти деревья счастья,

Выполи проблемы все,

Посади цветы удачи,

Пусть цветут в твоей судьбе.



В общем, мы желаем драйва,

Радости и вдохновения.

И богатых урожаем,

Друг наш дачник, поздравляем!

Пожелать хочу удачи

На твоей любимой даче,

Чтобы все цвело, кустилось,

В огороде колосилось,

Чтоб кусты — с деревья ростом,

Кабачки — как тыквы просто,

Как арбузы — помидоры

И картофельные горы.

В общем, праздник урожая.

Вот чего тебе желаю!