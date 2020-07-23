День дачника 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем дачника в стихах
Дачник ты у нас заядлый,
Поздравления принимай
И сезон на своей даче
Новых взлетов открывай.
Врасти деревья счастья,
Выполи проблемы все,
Посади цветы удачи,
Пусть цветут в твоей судьбе.
В общем, мы желаем драйва,
Радости и вдохновения.
И богатых урожаем,
Друг наш дачник, поздравляем!
Пожелать хочу удачи
На твоей любимой даче,
Чтобы все цвело, кустилось,
В огороде колосилось,
Чтоб кусты — с деревья ростом,
Кабачки — как тыквы просто,
Как арбузы — помидоры
И картофельные горы.
В общем, праздник урожая.
Вот чего тебе желаю!
Вдали от пыльных улиц
Дача тебя ждет,
Пусть каждое посаженное
Зернышко взойдет.
Идет пусть в рост рассада,
Плоды пусть созревают,
Радует пусть дача
Богатым урожаем.
Пусть дачные заботы
Зарядят позитивом
И в город ты вернешься
Уставшим, но счастливым.
Поздравления с Днем дачника в прозе
Я хочу пожелать тебе, чтобы расцветали не только цветы на твоих клумбах, но и вечно цвела от счастья твоя душа! Пускай любимое дело приносит тебе отличные урожаи и хороший доход! Пусть удача будет твоей верной спутницей, чтобы все задуманное исполнялось! Живи, люби, дыши и наслаждайся!
Поздравляю, весёлый дачник, добрый огородник, душа цветущего сада и пышной рассады. Желаю великолепного здоровья, нескончаемого потока сил и энергии, плодородной земли и замечательной погоды, доброго урожая и вкусной консервации, семейного блага и великого счастья, удачи и достатка.
Пусть спеют огурцы и помидоры, пусть зреют кабачки с картошкой, пусть проливаются щедрые дожди и сохнет вся полынь-трава на огороде, пусть солнце светит на твоём участке и в твоей жизни, пусть ладится работа и удаётся отдых с шашлычком. Поздравляю, дачник. Будь крепким духом и здоровым телом, весёлым по натуре и счастливым душой.
Поздравления с Днем дачника в смс
Пожелаем сил, здоровья,
Море счастья и удачи.
Пусть лишь радость принесут
Хлопоты на Вашей даче.
Пусть на Ваших дачных грядках
Будет все в большом порядке,
Не растет сорняк противный,
Солнца свет сияет дивный.
Желаю вам успехов разных,
Здоровья крепкого и сил,
И урожаев лишь прекрасных,
Чтоб радость каждый плод дарил!