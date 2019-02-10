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Жизнь

День дипломатического работника: что это за праздник и как его отмечают

10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Официально этот профессиональный праздник появился 17 лет назад, хотя сама профессия имеет многовековую историю. Рассказываем, что это за праздник, как появились дипломаты и чем они занимаются.

Визитка. Мужчина в деловом костюме.
Визитка. Мужчина в деловом костюме.
СС0

Как появился День дипломата в России

Праздник учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года в связи с 200-летием МИД России.

Дата выбрана из-за того, что 10 февраля 1549 года возникло первое внешнеполитическое ведомство страны — Посольский приказ.

Дипломатия в России: хронология

  • В 1718—1720 годы Посольский приказ преобразовали в Коллегию иностранных дел.
  • В 1802 году император Александр I сформировал Министерство иностранных дел. Постепенно функции Коллеги передали МИДу и окончательно ее упразднили в 1832 году.
  • За счет работы дипломатов к 1913 году Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.
  • После Октябрьской революции 1917 года дипломатией стал заниматься Народный комиссариат по иностранным делам. В 20-х годах прошлого года он под руководством Льва Троцкого провел большую работу по выводу Советской России из политической изоляции, пишет calend.ru. Советские дипломаты заключили Рапалльский договор с Германией, установили дипломатические отношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой, а также развили отношения со странами Востока.
  • В годы Второй мировой войны дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. В конце войны внешнеполитическое ведомство налаживала отношения с освобожденными странами Европы, восстанавливала мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР вернули название «Министерство иностранных дел», однако в ноябре 1991 году МИД преобразовали в Министерство внешних сношений СССР и передали ему функции Министерства внешнеэкономических связей. После распада в стране снова появилось Министерство иностранных дел РФ.

Современное Министерство иностранных дел РФ — это федеральный орган исполнительной власти РФ, который осуществляет государственное управление в области отношений страны с иностранными государствами и международными организациями. Российская дипломатия укрепляет политическое, экономическое, культурное взаимодействие со странами мира, развивает стратегические партнерства с Евросоюзом.

Как отмечают День дипломата в России

10 февраля принято поздравлять сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел России с профессиональным праздником. В учреждениях ведомства проходят торжественные мероприятия с награждением лучших дипломатов.

В День дипломатического работника сотрудники министерства воздают память предыдущим поколениям работников отечественной дипслужбы, возлагают цветы к могилам российских дипломатов и к мемориальным доскам. Здесь хранятся имена сотрудников дипведомства, которые погибли во время Великой Отечественной войны или при исполнении служебного долга и в годы сталинских репрессий.

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