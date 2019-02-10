День дипломатического работника: что это за праздник и как его отмечают

Как появился День дипломата в России
Праздник учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года в связи с 200-летием МИД России.
Дата выбрана из-за того, что 10 февраля 1549 года возникло первое внешнеполитическое ведомство страны — Посольский приказ.
Дипломатия в России: хронология
- В 1718—1720 годы Посольский приказ преобразовали в Коллегию иностранных дел.
- В 1802 году император Александр I сформировал Министерство иностранных дел. Постепенно функции Коллеги передали МИДу и окончательно ее упразднили в 1832 году.
- За счет работы дипломатов к 1913 году Россия поддерживала дипломатические отношения с 47 странами и имела более 200 представительств за рубежом.
- После Октябрьской революции 1917 года дипломатией стал заниматься Народный комиссариат по иностранным делам. В 20-х годах прошлого года он под руководством Льва Троцкого провел большую работу по выводу Советской России из политической изоляции, пишет calend.ru. Советские дипломаты заключили Рапалльский договор с Германией, установили дипломатические отношения с Великобританией, Францией, Италией, Норвегией, Австрией, Швецией, Грецией, Данией, Японией, Китаем, Мексикой, а также развили отношения со странами Востока.
- В годы Второй мировой войны дипломаты участвовали в разработке всех основополагающих межсоюзнических документов. В конце войны внешнеполитическое ведомство налаживала отношения с освобожденными странами Европы, восстанавливала мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- В 1946 году внешнеполитическому ведомству СССР вернули название «Министерство иностранных дел», однако в ноябре 1991 году МИД преобразовали в Министерство внешних сношений СССР и передали ему функции Министерства внешнеэкономических связей. После распада в стране снова появилось Министерство иностранных дел РФ.
Современное Министерство иностранных дел РФ — это федеральный орган исполнительной власти РФ, который осуществляет государственное управление в области отношений страны с иностранными государствами и международными организациями. Российская дипломатия укрепляет политическое, экономическое, культурное взаимодействие со странами мира, развивает стратегические партнерства с Евросоюзом.
Как отмечают День дипломата в России
10 февраля принято поздравлять сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел России с профессиональным праздником. В учреждениях ведомства проходят торжественные мероприятия с награждением лучших дипломатов.
В День дипломатического работника сотрудники министерства воздают память предыдущим поколениям работников отечественной дипслужбы, возлагают цветы к могилам российских дипломатов и к мемориальным доскам. Здесь хранятся имена сотрудников дипведомства, которые погибли во время Великой Отечественной войны или при исполнении служебного долга и в годы сталинских репрессий.