День добровольца 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Труд добровольцев важен, нужен,

Они меняют мир порой

Тем, что в дожди, жару и стужу

Поддержат дружеской рукой.



Не ждут оплаты, поощрения,

Спокойно отдают свой труд.

У них такая точка зрения,

Они так чувствуют, живут.



Спасибо тем, кто помогает

Всем, кто слабей. Извечно так:

Кто чувствует и понимает,

В тех доброта — отличья знак.

Спасибо вам за добровольный труд,

Он всеми нами ценится вдвойне!

Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,

Такие люди нам нужны в стране!



Готовы показать другим пример,

Как здорово добро всегда творить!

Не требуя совсем наград взамен,

Вы мир хотите в сказку превратить!



Спасибо вам за светлые дела,

Пускай вам все сторицею вернется,

Желаем, чтобы жизнь ваша была

Счастливой и залитой ярким солнцем!