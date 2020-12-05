День добровольца 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем добровольца в стихах
Труд добровольцев важен, нужен,
Они меняют мир порой
Тем, что в дожди, жару и стужу
Поддержат дружеской рукой.
Не ждут оплаты, поощрения,
Спокойно отдают свой труд.
У них такая точка зрения,
Они так чувствуют, живут.
Спасибо тем, кто помогает
Всем, кто слабей. Извечно так:
Кто чувствует и понимает,
В тех доброта — отличья знак.
Спасибо вам за добровольный труд,
Он всеми нами ценится вдвойне!
Пусть вас всегда успехи в жизни ждут,
Такие люди нам нужны в стране!
Готовы показать другим пример,
Как здорово добро всегда творить!
Не требуя совсем наград взамен,
Вы мир хотите в сказку превратить!
Спасибо вам за светлые дела,
Пускай вам все сторицею вернется,
Желаем, чтобы жизнь ваша была
Счастливой и залитой ярким солнцем!
Добровольцы, волонтеры,
Поздравляем нынче вас.
Пусть сопутствует удача
И горит азартно глаз.
Вам хотим сказать спасибо
За старания и труды,
Пусть беда вас не коснется
И не будет пусть вражды.
Сил желаем вам, здоровья,
Храбрости и воли,
Только радостной, счастливой
И успешной доли.
Поздравления с Днем добровольца в прозе
Помощь ближнего — главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показателен для всех. Ваше сердце никогда не станет пустым на чувства, а ваша жизненная энергия не угаснет. Благородство ваше не знает границ.
С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.
Пусть времени и сил хватает на все запланированное и намеченное. Пусть ваши действия всегда заканчиваются вашей личной победой. Действуйте всегда, действуйте в любой ситуации, несмотря ни на что, несмотря ни на какие обстоятельства. Пусть ваша миссия всегда будет исполнима, а ваши действия будут оценены по заслугам. Творите добро, и пусть оно вернётся вам в разы в большем количестве.
Поздравления с Днем добровольца в смс
Добровольцев нынче славим,
Всем желаем мы добра,
Мира, радости, удачи
И душевного тепла.
Пусть призвание вдохновляет,
Дарит радость и задор,
Пусть ведет удача с вами
Свой особый разговор.
Поздравляем волонтёров,
Вы не знаете про лень,
И желаем на пятёрку
Проводить свой каждый день!
Дорогие, добровольцы,
Мы за всё благодарим,
Принять почести извольте,
Труд ваш так неоценим!
Благодарим вас, волонтеры,
За честный, добровольный труд,
Свернуть вы все готовы горы,
Ведь люди помощи так ждут!
Добро творите, пусть всегда
Дела благие удаются!
За годы честного труда
Благодеяния к вам вернется!