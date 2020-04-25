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25 апреля 15°C

День дочери 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

25 апреля отмечается один из семейных праздников — День дочери. Он считается не только семейным, но и социальным. Этот день призывает обратить внимание государства и общества на проблемы девочек-подростков, а также помочь им в самых разных жизненных вопросах, с которыми они столкнулись. Altapress.ru сделал подборку трогательных поздравлений для дочерей в стихах, прозе и смс.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Трогательные поздравления с Днем дочери в стихах

Ты жизнь моя, ты смысл моих дней.
Сегодня я спешу тебя поздравить.
Пусть праздник твой, как тысячи огней,
Весь мир весельем, светом озаряет.

Дочурка, всей душой тебя люблю.
Желаю быть во всём по жизни первой.
Здоровья пожелать тебе хочу,
Счастливой быть, ответственной и верной.

Любовью окружай себя всегда
И сердце свое слушай, не обманет.
Ты, доченька, красавица моя,
Пусть всё плохое от тебя отстанет.

Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.

Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного —
Большой бесконечной любви.

Чтоб жизнь интересная, полная красками,
Была у тебя, а ещё
Чтоб дней было много и светлых, и ласковых,
И крепкое рядом плечо.

Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,
И близкие все, и друзья.
Для близких людей ты будь счастья источником,
Родная дочурка моя!

Попади на презентацию журнала &quot;Я Покупаю. Дети&quot;.
Попади на презентацию журнала «Я Покупаю. Дети».
pixabay.com

Трогательные поздравления с Днем дочери в прозе

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и тёплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днём распускаться, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в своём деле и любых начинаниях, покорять бравые вершины и получать море удовольствия от жизни.

Поздравляю, доченька. Хочу пожелать тебе красного цвета любви в радуге твоей жизни, оранжевых снов, счастья в жёлтых, как солнце, тонах, зелёного цвета удачи, нежных голубых оттенков мечты, синего-синего неба вдохновения и фиолетового цвета веселья.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Трогательные поздравления с Днем дочери в смс

Доченька любимая,
Светлый человек.
Будет пусть счастливым
Долгий женский век.

Если будет радостью
Жизнь твоя полна,
Значит не напрасно
Жизнь прошла моя.

Поздравляю, доченька,
От души желаю,
Чтобы шла по жизни,
Бед, преград не зная.

Чтобы рядом был всегда
Тот, кто сердцу нужен.
Чтобы сложный мир людей
Был с тобою дружен.

Что мне сказать котенку своему?
Что пожелать? Чем поделиться?
Пусть все сведется к одному:
Всегда гореть, всегда светиться!

Всегда будь принципам верна,
Пусть не коснется тебя зависть.
Пройди по жизни не одна,
И будь первейшей из красавиц.

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