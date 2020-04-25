День дочери 2020: трогательные поздравления в стихах, прозе и смс

Ты жизнь моя, ты смысл моих дней.

Сегодня я спешу тебя поздравить.

Пусть праздник твой, как тысячи огней,

Весь мир весельем, светом озаряет.



Дочурка, всей душой тебя люблю.

Желаю быть во всём по жизни первой.

Здоровья пожелать тебе хочу,

Счастливой быть, ответственной и верной.



Любовью окружай себя всегда

И сердце свое слушай, не обманет.

Ты, доченька, красавица моя,

Пусть всё плохое от тебя отстанет.

Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.



Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.



Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.