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Жизнь

Всемирный день донора 2021. Красивые поздравления в стихах, прозе и смс

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Altapress.ru собрал трогательные поздравления в стихах, прозе и смс.

Донорство.
Донорство.
Открытые источники в Интернете (ССО)

Поздравления с днем донора в стихах

Сегодня благородный день,
И ты об этом знаешь.
Когда ты кровь свою сдаешь,
Кому-то жизнь спасаешь.

Пусть всем здоровья будет много,
Но если вдруг придёт беда,
Пусть донорская кровь кому-то
Поможет жизнь продлить сполна.

С Днем донора России поздравляю!
Порой как важно эту помощь оказать.
Пускай тебя благополучье окружает,
И хочется еще отдельно пожелать

Во всех делах — больших успехов,
Любви кристально-чистой, теплоты,
Побольше радости и смеха,
Побольше счастья, мира, красоты.

Кровь сдавать у нас почетно,
Можно чью-то жизнь спасти.
Ты идёшь всегда с охотой,
Это главный твой инстинкт.

Пусть добро к тебе вернется,
Стороной не обойдет,
И поступок твой зачтётся,
Радость сердцу принесет!

Донорская кровь.
Донорская кровь.
СС0

Поздравления с днем донора в прозе

Сегодня для России очень важный день мы отмечаем Национальный день донора в России. В этот праздник хочу поблагодарить всех доноров и напомнить им какую важную миссию они выполняют. Желаю всем вам крепкого здоровья, милосердия, взаимопомощи и сочувствия!

Помощь другим важна для каждого человека, который считает себя просвещенным и гуманным, а помощь в поддержании здоровья — важна вдвойне. С Национальным Днем Донора в России, пусть ваша помощь всегда будет оценена по достоинству и принесет пользу кому-то, кто нуждается в ней.

Поздравляю с Национальным днем донора в России. Ты — гордость страны и спасение для многих людей, твоя кровь — надежда для всех нас. Ты не просто донор, ты — чуткий, добрый, замечательный человек, которому не безразлична судьба остальных. И я от всей души хочу тебе пожелать большого человеческого счастья, огромных успехов и верной удачи во всех твоих делах.

Медицина. Здоровье. Кровь.
Медицина. Здоровье. Кровь.
СС0

Поздравления с днем донора в смс

В День донора России
Ты в ноги поклонись,
Тем, кто своею кровью
Спасает чью-то жизнь.

Кого-то капля крови
Удержит на краю,
Вас, доноры, сегодня
Я благодарю.

Желаю, чтоб здоровы
И счастливы вы были,
Чтоб беды стороною
Вас в жизни обходили.

Доноров сегодня славим,
Тех, кто каплю крови дал.
Гуманнейшие это люди,
Они достойны всех похвал.

Спасибо скажем им за жизни,
Что кровью ценною спасли.
Желаем им здоровья, силы,
Чтоб дальше миссию несли.

Донор спасибо тебе за полезное дело,
За то, что спасаешь людей —
Ты кровь отдаешь свою смело,
Чтобы, кто-то прожил жизнь длинней.

Многих людей ты спасаешь,
Гордость России навек —
Будь же здоров, ты же знаешь,
Ты, дорогой человек!

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