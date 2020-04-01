День дурака: откуда взялся этот праздник и почему смех продлевает жизнь

«День смеха» всемирно отмечается 1 апреля во многих странах. В этот день принято разыгрывать друзей, знакомых или просто над ними подшучивать. Какие первоапрельские традиции существуют в мире и почему смех полезен, — в материале altapress.ru.

История 1 апреля

Точной истории происхождения праздника нет. По этому поводу существует лишь множество догадок и споров. Однако известно, что в России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703 году.

Глашатаи ходили по улицам и предлагали всем пройти на «неслыханное представление». Отбоя от зрителей не было. В час, когда оно должно было состояться, распахнулся занавес под которыми скрывалась надпись: «Первый апрель — никому не верь!» Хваленое представление на этом закончилось.

Традиции 1 апреля в разных странах

В этот день в США по телевизору объявляют список самых глупых людей. В него чаще попадают самые известные люди. Но предварительно диктор обязан предупредить, что будет произнесена первоапрельская шутка.

В Шотландии 1 апреля отмечают целых два дня. Первый называют «Днем кукушки», а второй — «Днем хвоста».

Женщина улыбается. СС0

Французы подсыпают своим друзьям в сахарницу соль, а в сладкий пирог кладут перец. Также они любят давать друг другу бессмысленные поручения. Например, найти и принести сладкий уксус.

Австралийцы, только проснувшись, начинают разыгрывать друг друга и дарить смешные подарки. Делается это все исключительно в первой половине дня, иначе шутника сочтут не очень умным и называют «апрельским дураком».

В Индии жители мажут друг друга разноцветными красками, бросаются специями, шутят, прыгаю через костер и отмечают приход весны.

День смеха особо почитают в Болгарии. Жители страны очень любят розыгрыши и шутки. И с удовольствием разыгрывают друг друга.

А вот в Германии и Австрии 1 апреля считался несчастным днем. В деревнях не работали, не выпускали скот из стойл и не начинали новых дел. А человек, родившийся в этот день, становился невезучим по жизни.

Ребёнок. Улыбка. Зубы. Открытые источники в Интернете

Смех и здоровье

Геотология — целая наука, изучающая влияние смеха на здоровье и самочувствие человека. Он способствует выработке гормона счастья, который не только поднимает настроение, но и снимает боль.

Помимо этого смех помогает сбросить лишний вес. 15 минут смеха заменяет 30 минут зарядки три раза в неделю.

В крови после «сеанса смеха» в крови увеличивается количество клеток, отвечающих за иммунитет.

В больницах Америки даже лечат смехотерапией. Там обустроены специальные комнаты смеха, в которых больные смотрят классические комедии и выступления комиков. Эта практика зачастую возвращает желание пациентов противостоять болезни.