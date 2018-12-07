День Екатерины 2018: народные приметы и традиции

Кто такая святая Екатерина?
Святая мученица Екатерина — дочь правителя Александрии Египетской. Она была очень красива, умна и образованна. По преданию, девушка объявила родителям, что замуж выйдет только за того, кто превзойдет ее в знатности, красоте, мудрости и богатстве, пишет pravmir.ru.
По преданию, Екатерину познакомили со старцем. Он рассказал девушке о христианской вере и прекрасном юноше, который превосходит ее во всем — об Иисусе Христе. Девушка приняла крещение и много молилась. Ей было видение: Матерь Божья с Иисусом Христом, который ласково смотрел на нее и подарил перстень.
В это время Александрия была языческой. Но девушка не побоялась, пошла к самому императору Максимиану и исповедала христианство. Император попытался соблазнить прекрасную девушку славой и богатством, а получив отказ, бросил в темницу и приказал пытать. Мученица Екатерина не отреклась от своей веры. Она помолилась и сама положила голову под меч палача.
Народные приметы в день Екатерины
- Ясная погода на день Екатерины означает, что зима будет морозной.
- Если в день Екатерины погода теплая, морозы ударят только после 17 декабря — на Варварин день.
- Если 7 декабря оттепель и туман, через 10 дней начнутся морозы.
- Грядущий год будет неурожайным, если снег выпал на сухую землю.
- Мороз предвещают круги вокруг Луны 7 декабря.
- Если в день святой Екатерины на небе маленькие звезды, стоит ждать снегопад, пишет 24tv.ua.
День святой Екатерины: пословицы и поговорки
- Катеринин день пришёл, катанье привёл.
- Катайся, у кого лошадь да сани есть — на санях, а нет ни саней, ни лошадки — садись на ледянку, с горы катись!
- После Катерины месяц до Рождества.
- У невесты женихов сто один, а достанется один, цитирует Styler.