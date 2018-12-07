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Жизнь
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День Екатерины 2018: народные приметы и традиции

7 декабря — день святой Екатерины, которая считается покровительницей женщин и счастливых браков. Ей молились о счастливом замужестве. Молодые парни и девушки устраивала Екатерининские гулянья — катались на санях, шутили и строили снежные крепости.

Зима в лесу. Снегопад.
Зима в лесу. Снегопад.
СС0

Кто такая святая Екатерина?

Святая мученица Екатерина — дочь правителя Александрии Египетской. Она была очень красива, умна и образованна. По преданию, девушка объявила родителям, что замуж выйдет только за того, кто превзойдет ее в знатности, красоте, мудрости и богатстве, пишет pravmir.ru.

По преданию, Екатерину познакомили со старцем. Он рассказал девушке о христианской вере и прекрасном юноше, который превосходит ее во всем — об Иисусе Христе. Девушка приняла крещение и много молилась. Ей было видение: Матерь Божья с Иисусом Христом, который ласково смотрел на нее и подарил перстень.

В это время Александрия была языческой. Но девушка не побоялась, пошла к самому императору Максимиану и исповедала христианство. Император попытался соблазнить прекрасную девушку славой и богатством, а получив отказ, бросил в темницу и приказал пытать. Мученица Екатерина не отреклась от своей веры. Она помолилась и сама положила голову под меч палача.

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Народные приметы в день Екатерины

  • Ясная погода на день Екатерины означает, что зима будет морозной.
  • Если в день Екатерины погода теплая, морозы ударят только после 17 декабря — на Варварин день.
  • Если 7 декабря оттепель и туман, через 10 дней начнутся морозы.
  • Грядущий год будет неурожайным, если снег выпал на сухую землю.
  • Мороз предвещают круги вокруг Луны 7 декабря.
  • Если в день святой Екатерины на небе маленькие звезды, стоит ждать снегопад, пишет 24tv.ua.

День святой Екатерины: пословицы и поговорки

  • Катеринин день пришёл, катанье привёл.
  • Катайся, у кого лошадь да сани есть — на санях, а нет ни саней, ни лошадки — садись на ледянку, с горы катись!
  • После Катерины месяц до Рождества.
  • У невесты женихов сто один, а достанется один, цитирует Styler.
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