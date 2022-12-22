22 декабря
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Жизнь

День энергетика — 22 декабря. Зажигательные поздравления в прозе, стихах и смс

День работников энергетики отмечают 22 декабря. В этот день в 1920 году на Всероссийском съезде Советов приняли план ГОЭРЛО, который стал мощным толчком в развитии энергетики. Altapress.ru предлагает вам поздравить специалистов этой важной отрасли.

Лампочки и облака.
Лампочки и облака.
СС0

Поздравления с Днем энергетики в прозе

Хочется поздравить с праздником обладателей самой светлой профессии — энергетиков! Желаю вам в работе, как и в жизни, иметь бесперебойный источник энергии, продуктивности в вашем деле, уюта и тепла рядом с семейным очагом и самое главное — отменного здоровья!

Поздравляем с Днем энергетика! Желаем безграничных возможностей в любимой сфере. Огромных перспектив развития и совершенствования. Бесперебойной работы всех важных линий и объектов энергоснабжения. Личного счастья, здоровья и успехов!

Поздравляю с Днем энергетика и хочу пожелать, чтобы в жизни не было повода для напряжения, чтобы ни одна твоя мечта не встречала сопротивления, чтобы своим славным трудом и важной работой ты заслуживал всеобщее уважение, а жить тебе удавалось всегда в достатке и комфорте!

Лампочки. Свет, электричество.
Лампочки. Свет, электричество.
СС0

Поздравления с Днем энергетики в стихах

С Днем энергетика тебя!
Желаю светлых дней,
Чтоб освещали жизнь твою
Сто лампочек-идей.

Пускай не гаснут никогда
В твоих глазах огни,
Пусть током электрическим
Бьет только от любви.

Без напряженья пусть идут
Рабочие дела.
И чтоб энергия в тебе
Бурлила и текла.

С днём энергетика тебя!
Пусть будет на душе светло,
Желаю, чтобы никогда
Там не искрило и не жгло.

Пусть на работе всё путем,
Без напряжений и проблем,
Желаю, чтоб с тобой тепло
Всегда и всюду было всем!

Будь энергичным и сияй,
Как будто лампочка в 100 ватт.
Тебе желаю от души
Здоровья, счастья и деньжат!

Труд ваш для каждого важен,
Каждому пользу несет,
В День энергетика скажем:
Всем вам хвала и почет!

И пожелаем удачи,
Радости, счастья, любви,
Чтобы добро согревало
Все ваши ночи и дни.

Пусть никогда не погаснет
Свет ваших радостных глаз.
Скажем спасибо большое!
С Днем энергетика вас!

Лампочка, электричество.
Лампочка, электричество.
СС0

Поздравления с Днем энергетики в смс

Пусть, как ток по проводам,
Счастье льется в руки к вам,
Будет масса достижений,
Положительных мгновений,
Море света и тепла,
Энергичных дней, добра,
Премий классных и зарплат,
Достижений без преград.
Чтобы вас Господь хранил,
Дал здоровья вам и сил!

Чтобы был в розетке ток,
В кофеварке — кипяток,
В холодильнике — мороз,
Чтоб работал пылесос,
Нам поможет энергетик,
Самый лучший спец на свете.
Пожелаем ему в жизни
Бодрых дней и оптимизма!

В День энергетика желаю:
Пусть бьет энергия ключом,
Короткие все замыкания
Пускай вам будут нипочем.

Желаю в жизни много света,
Любви божественной, тепла,
Пускай везет вам в жизни личной,
И в гору пусть идут дела.

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