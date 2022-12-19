Поздравления с Днем снабженца в прозе
Дорогие наши работники снабжения! Сегодня ваш профессиональный праздник. В своей работе вы — как золотые рыбки: добываете все, что ни пожелаешь, и исполняете все желания. Пусть и ваши желания исполняются, как по волшебству. Будьте здоровы, счастливы и богаты.
С Днем снабженца. Без тебя не обойдётся ни одно важное дело, без твоих стараний и трудов станет производство, потускнеет мир. Я желаю бравых сил для успешной деятельности, уверенности и мастерства в работе, благополучия и большой удачи в жизни. И пусть каждый новый день тебя снабжает достатком, энергией и успехом!
В День снабженца хочу пожелать от души всегда знать, что и кому нужно, принимать только верные решения, не терять бравых сил и оптимизма, проявлять во всем профессионализм и мастерство, сотрудничать с надежными людьми и всегда получать от жизни все желаемое.
Поздравления с Днем снабженца в стихах
Добытчик, снабженец ты и поставщик.
Твой вклад в предприятие очень велик!
Все быстро решишь: как найти, где купить
И как ни о чем, не дай Бог, не забыть!
Пусть все без проблем удается, легко,
Оценит начальство тебя высоко.
Желаю здоровья, терпения, сил
И чтоб каждый день лишь добро приносил!
Поздравляю с Днем снабженца,
Пусть в работе вам везет,
Каждый новый день рабочий
Бонус денежный несет.
Жизнь снабжать свою желаю
Позитивом и добром,
Морем солнечных улыбок,
И души большой теплом.
Будней ярких, интересных
Вам желаю на работе,
Повышения в зарплате,
И порядка вам в учете.
С Днем снабженца тебя поздравляю!
Ты достанешь, отыщешь, найдешь,
Как справляешься с этим, не знаю,
В деле этом всем фору даешь!
Ты — снабженец от бога, всем ясно,
Без тебя на работе аврал,
У тебя пусть все будет прекрасно,
Чтоб коль надо, звезду ты достал!
Поздравления с Днем снабженца в смс
Запасливый снабженец
Всегда найдет запасы:
От ламп до полотенец,
От водки и до кваса…
Нет, без него все плохо,
Все стали бы заводы,
И нам, конечно, нужен
Такой вот день особый,
Такой вот день несложный,
(Но радостный, заметим!)
Когда поздравить можно
Снабженцев всех на свете!
В День снабженца пожелаю,
Пусть в работе ждет успех,
И упорство помогает
Добиваться целей всех!
Не подводит пусть удача,
Всюду рядышком идет,
И рабочие задачи
Все решатся без забот!
С днем снабженца поздравляю
Вас сегодня от души.
Пусть все важные поставки
Будут в сроки, хороши.
В личной жизни вам желаю
Денег, счастья и любви.
Пусть всегда не угасает
Драйв и позитив в крови.
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