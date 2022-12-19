Добытчик, снабженец ты и поставщик.

Твой вклад в предприятие очень велик!

Все быстро решишь: как найти, где купить

И как ни о чем, не дай Бог, не забыть!



Пусть все без проблем удается, легко,

Оценит начальство тебя высоко.

Желаю здоровья, терпения, сил

И чтоб каждый день лишь добро приносил!

Поздравляю с Днем снабженца,

Пусть в работе вам везет,

Каждый новый день рабочий

Бонус денежный несет.



Жизнь снабжать свою желаю

Позитивом и добром,

Морем солнечных улыбок,

И души большой теплом.



Будней ярких, интересных

Вам желаю на работе,

Повышения в зарплате,

И порядка вам в учете.