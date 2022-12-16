16 декабря
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Жизнь

День независимости Казахстана — 16 декабря. История праздника

День независимости Республики Казахстан — это важный для страны день, его отмечают ежегодно 16 декабря. В Республике устраивают выходной и проводят праздничные мероприятия. Altapress.ru рассказывает историю праздника.

Впадина Карагие. Казахстан.
Впадина Карагие. Казахстан.
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16 декабря 1991 года Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана. Республика последней из стран бывшего СССР приняла закон о независимости.

В независимом Казахстане провели политические реформы, которые заметно повысили авторитет Республики на международной арене. Казахстан сегодня — это член международных и региональных организаций, известный как надежный партнер западных и восточных государств.

Текели. Казахстан.
Текели. Казахстан.
Предоставлено altapress.ru.

В 1996 году в Алма-Ате установили огромный Монумент Независимости Казахстана. Этот комплекс создал архитектор Валиханов по распоряжению президента Республики Нурсултана Назарбаева.

В день праздника по всей стране проходят массовые гуляния. В этот день награждают выдающихся деятелей культуры и искусства, спорта, политики и других сфер.

Во всех городах, селах проводят праздничные концерты, а вечером небо озаряется фейерверками и салютами.

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