В России 13 декабря празднуют День медведей. Считается, что в этот день косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны. Altapress.ru рассказывает 5 интересных фактов о хозяине леса.

1. Медведь для людей издавна был больше, чем хищник. Его считали хозяином леса и подобострастно боялись даже произносить его истинное имя — бер или берл. Потому хищника и стали называть «медведем» — тот, кто ведает медом.

2. Даже словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, костоправ, куцый, косматый, космач…

Медведь. CC0

3. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5−6 миллионов лет назад. Нынешние четыре вида хищника происходят от одного предка — этрусского медведя, жившего 1−2 миллиона лет назад.

4. Есть предположение, что выражение «Первый блин — комом» вовсе не про неудачный блинчик. А про то, что угощение в первую очередь отдавали медведю, которого еще называли как «ком» — в честь ягоды «команики».

Медвежонок. CC0

5. Длина бурого медведя может достигать 3 метров, а вес — 800 кг.