С Днем риэлтора, ребята,

Процветания вам, друзья.

Сил и мощного терпения,

Вам без этого нельзя.



Пусть везет вам всем работе,

Щедрым будет пусть клиент,

И чутье пусть не подводит

В самый важный вас момент.



Сделок выгодных желаю,

Радости огромной вам,

Никогда не опустеет

Пусть от долларов карман.

Продаешь жилье умело,

Четко знаешь свое дело,

Можешь мудрый дать совет,

В этой сфере равных нет!



Знаешь все свои объекты,

И на связи ты всегда,

Вмиг решаешь все проблемы,

Не грустишь ты никогда.



И тебе я пожелаю,

Радости, хороших дней,

С Днем риэлтора, удачи,

Радуй ты жильем людей!