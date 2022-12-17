17 декабря
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Жизнь

День риэлтора — 17 декабря. Теплые поздравления в прозе, стихах и смс

День риэлтора отмечают каждую третью субботу декабря. Altapress.ru предлагает поздравить властителей квартир и магистр продаж недвижимости с их профессиональным праздников в прозе, стихах и смс.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Поздравления с Днем риэлтора в прозе

Поздравляю всех риелторов! Желаю много хороших продаж, желаю занимать обширную нишу на большом рынке. Пускай дела идут в гору, пускай вдохновение будет крыльями за спиной, а отличная коммуникабельность, добрая улыбка и порядочность станут гарантом стабильной прибыли. С днем риелтора!

Желаем Вам самых благодарных и спокойных клиентов, пусть всегда будет достойный выбор недвижимости и только состоятельные, порядочные покупатели!

С Днем риэлтора! Желаем вам огромного выбора и среди объектов недвижимости, и среди щедрых клиентов! Пускай жизнь течет ровно и спокойно, предлагая каждый день новые, уникальные возможности и невероятные шансы! Отличных вам сделок с большой комиссией и блестящими перспективами!

Ипотека.
Ипотека.
АО «Россельхозбанк»

Поздравления с Днем риэлтора в стихах

С Днем риэлтора, ребята,
Процветания вам, друзья.
Сил и мощного терпения,
Вам без этого нельзя.

Пусть везет вам всем работе,
Щедрым будет пусть клиент,
И чутье пусть не подводит
В самый важный вас момент.

Сделок выгодных желаю,
Радости огромной вам,
Никогда не опустеет
Пусть от долларов карман.

Продаешь жилье умело,
Четко знаешь свое дело,
Можешь мудрый дать совет,
В этой сфере равных нет!

Знаешь все свои объекты,
И на связи ты всегда,
Вмиг решаешь все проблемы,
Не грустишь ты никогда.

И тебе я пожелаю,
Радости, хороших дней,
С Днем риэлтора, удачи,
Радуй ты жильем людей!

С Днем риэлтора поздравлю
Я крутых специалистов,
Я желаю, чтоб все сделки
Проходили быстро, чисто.

Я желаю, чтоб легко
Все квартиры продавались,
Чтоб проценты от продаж
Неуклонно поднимались.

Я желаю, пусть в работе
Вам сопутствует удача,
Пусть растут ваши доходы,
И клиент ваш будет счастлив.

Ипотека.
Ипотека.
unsplash.com.

Поздравления с Днем риэлтора в смс

Желаю вам удачи,
Чтоб выгодно продать:
Дома, квартиры, дачи,
С ценой не прогадать!

Клиентов вам хороших
И сделок без хлопот.
Желаю в День риэлтора
Приятных лишь забот!

Снять, продать, купить и сдать,
Дом на дачу обменять
И оформить документы —
Можешь все, ведь ты — риэлтор!

В этот день поздравить рады,
И желаем адекватных,
Очень денежных клиентов,
Жизни долгой и безбедной!

В День риэлтора тебя
Я сердечно поздравляю,
Продавать всегда на пять
Я недвижимость желаю.

Будут сделки пусть успешны,
И солидным твой процент,
И не портит твои нервы
Непонятливый клиент.

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