В ЗАГСе есть всегда работа,

Нет минутки отдохнуть.

Но сегодня в праздник славный,

Можно вам чуть-чуть гульнуть.



Счастья вам желаю в жизни

И оклада тысяч в сто,

Радости большой и счастья,

Не печалит пусть ничто.



Пусть работа дарит радость,

Пусть везет во всем, всегда,

Пусть лишь счастье излучают

Ваши добрые глаза.

Вы чаще других слышите «Да».

На ваших глазах вершится судьба.

Вы чужую любовь ощущаете чутко

И знаете, что для них это не шутка.



Вы видите слезы, улыбки, мечты,

Вы верите им, ведь они так чисты.

И вы знаете, что начинается сказка,

Но вы не волшебники вы работники ЗАГСа.



Так будьте всегда на своем позитиве

И делайте своей работой людей счастливей.

Пусть не только сегодня, но и всегда

Ваша вера в любовь будет тверда.