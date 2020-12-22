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Жизнь

День энергетика 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

22 декабря отмечают профессиональный праздник энергетики. Те, кто отвечает за электрохозяйство. Altapress.ru собрал подборку приятных поздравлений в стихах, прозе и смс.

Свет. Энергия.
Свет. Энергия.
https://unsplash.com/

Поздравление днем энергетика в стихах

С Днем энергетика! Я пожелаю
Мощной энергии в жизни тебе,
Тысячевольтной, мощнейшей, без края,
Тысячегерцной удачи в судьбе,

Пусть, словно лампочки, светят успехи,
Радость по жилам бежит, словно ток,
Пусть устранятся любые помехи,
Ну, а врагов перемкнет пусть чуток!

Энергетик? Есть такой напиток,
Выпьешь — искры сыплются из глаз,
Превращает в спринтеров улиток.
Но о нем ли разговор сейчас?

Энергетик — это специальность,
Очень важная для каждого из нас.
Отвечает энергетик за банальность
Всем привычную: за свет, тепло и газ.

И за лампочку, сменившую лучину,
И за яркий уличный неон,
За тепло в домах в лютую зиму
Отвечает снова-таки ОН!

Пожелаю вам успехов на работе
И душевного бесценного тепла,
А у нас, благодаря вашей заботе,
В разных смыслах жизнь и ярка, и светла.

Желаю меньше напрягаться,
Всегда приятных 220:
Наград, побед и увлечений,
И самых ярких приключений.

Чтоб никогда не коротило
И чтоб всегда ума хватило
Лишь так с любимою общаться,
Чтоб не убило 220.

Свет. Энергия.
Свет. Энергия.
unsplash.com/

Поздравление с днем энергетика в прозе

Поздравляю с Днем энергетика и пожелать хочу невероятной силы тока и будоражащей жизненной энергии, безаварийного счастья и не помещающейся в две руки зарплаты. Желаю, чтобы в работе не было порывов, а жизни — душевных или нервных срывов.

В этот День энергетика я желаю тебе всегда светиться от счастья, быть энергичным и дарить людям только свет и позитив! Пускай твоя работа приносит тебе удовольствие и хороший заработок! От всей души желаю достигать всех своих целей и осуществлять заветные мечты!

В День энергетика шлю свои теплейшие поздравления и светлые пожелания здоровья и добра. Желаю, гореть своими желаниями и идеями, сверкать радостью и вдохновением, греться любовью и искренним счастьем, жить тёплыми надеждами и заряжаться положительной энергетикой.

Голубь. Свет
Голубь. Свет
СС0

Поздравление с днем энергетика в смс

Энергетиком быть — сила,
Пожелаем жить красиво,
Чтоб вы в роскоши купались
И с работою справлялись,
Чтоб свет был всегда везде
На земле и на луне,
Очень ценим мы ваш труд,
Энергетик — это good!

С Днём энергетика, ура!
Пусть жизнь подарит искру счастья,
Разряд любви и ватт добра,
И вспышку радости прекрасной.

В День чудесный энергетика
Шлю я вам большой приветик.
Пожелаю вам сиять,
Мир улыбкой озарять!

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