День энергетика 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Энергетик? Есть такой напиток,

Выпьешь — искры сыплются из глаз,

Превращает в спринтеров улиток.

Но о нем ли разговор сейчас?



Энергетик — это специальность,

Очень важная для каждого из нас.

Отвечает энергетик за банальность

Всем привычную: за свет, тепло и газ.



И за лампочку, сменившую лучину,

И за яркий уличный неон,

За тепло в домах в лютую зиму

Отвечает снова-таки ОН!



Пожелаю вам успехов на работе

И душевного бесценного тепла,

А у нас, благодаря вашей заботе,

В разных смыслах жизнь и ярка, и светла.