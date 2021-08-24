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Жизнь

День Евпатия. Что категорически запрещено делать в самый жуткий день 24 августа

24 августа православные отмечают День Евпла или Евпатия. По-другому дата называется Сатанинский конь. Почему в праздник надо есть каши и нельзя гулять в одиночестве — в материале altapress.ru.

Страх. Ужасы
Страх. Ужасы
altapress.ru

Кому посвящено 24 августа?

24 числа верующие чтят память святого мученика Евпатия. Но так было не всегда — раньше люди считали этот день зловещим.

Существовало поверье, что в «праздник» на кладбище является белый конь, который ржет на могилах и собирает армию мертвых.

Конь.
Конь.
Ирина Пергаева

Что запрещено делать в Евпатьев день

Нельзя:

  • Гулять в одиночестве, особенно после заката. Кроме того, не стоит ходить на кладбище — по поверью, там 24 августа бушует нечисть, которая может поработить человека.
  • Жаловаться. Капризы и жалобы в Евпатьев день могут привести к неудачам и несчастьям в работе, дружбе, личной жизни.
Каша
Каша
CC0

  • Переедать. Считается, что в эту дату нельзя есть больше, чем требует организм. Предпочтение лучше отдать кашам, семечкам, полезному жиру, ягодам и овощам — так удастся сохранить красоту и молодость, защититься от нечисти.

  • Употреблять алкоголь. Спиртное в День Евпла делает человека уязвимым и восприимчивым к несчастьям.

Приметы на Сатанинского коня

Жара. Солнце.
Жара. Солнце.
СС0
  • Солнечный день — к сухому сентябрю;
  • Дождь с самого утра, обещает к затяжной непогоде;
  • Увидеть коня 24 августа — к беде;
  • Дым по земле стелется — к дождю.
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