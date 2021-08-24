День Евпатия. Что категорически запрещено делать в самый жуткий день 24 августа

Кому посвящено 24 августа?
24 числа верующие чтят память святого мученика Евпатия. Но так было не всегда — раньше люди считали этот день зловещим.
Существовало поверье, что в «праздник» на кладбище является белый конь, который ржет на могилах и собирает армию мертвых.
Что запрещено делать в Евпатьев день
Нельзя:
- Гулять в одиночестве, особенно после заката. Кроме того, не стоит ходить на кладбище — по поверью, там 24 августа бушует нечисть, которая может поработить человека.
- Жаловаться. Капризы и жалобы в Евпатьев день могут привести к неудачам и несчастьям в работе, дружбе, личной жизни.
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Переедать. Считается, что в эту дату нельзя есть больше, чем требует организм. Предпочтение лучше отдать кашам, семечкам, полезному жиру, ягодам и овощам — так удастся сохранить красоту и молодость, защититься от нечисти.
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Употреблять алкоголь. Спиртное в День Евпла делает человека уязвимым и восприимчивым к несчастьям.
Приметы на Сатанинского коня
- Солнечный день — к сухому сентябрю;
- Дождь с самого утра, обещает к затяжной непогоде;
- Увидеть коня 24 августа — к беде;
- Дым по земле стелется — к дождю.