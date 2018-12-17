День фельдъегерской службы: что это за праздник и кто такие фельдъегеря

17 декабря в России отмечают День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегеря — военные курьеры, которые доставляют важные государственные документы. В 2018 году службе исполняется 222 года. Рассказываем, кто такие фельдъегеря и чем они занимаются.

День сотрудников Государственной фельдъегерской службы: история возникновения

17 декабря 1796 года в России создали Фельдъегерский корпус — специальную воинскую часть, которая выполняла поручения императора, пишет calend.ru. Доставка правительственных документов за границу и во все уголки России требовала значительных усилий и времени.

После появления железной дороги и телеграфа потребность в конных курьерах снизилась. Однако некоторые особо важные документы все равно передавали из рук в руки, пишет topwar.ru.

Фельдъегерская служба не переставала работать даже во время Октябрьской революции 1917 года и Великой Отечественной войны. Сотрудники службы рисковали своими жизнями, когда доставляли сообщения на передовую.

С 2000 года Государственная фельдъегерская служба РФ — федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, пишет сайт gfs.gov.ru.

В настоящее время подразделения фельдъегерской службы находятся во всех областных, краевых и республиканских центрах России.

Кто такие фельдъегеря

Фельдъегерей набирают из людей, которые проходили службу в Вооруженных силах РФ, в органах МВД и ФСБ и других силовых структурах. Опыт службы в армии или в другой силовой структуре — обязательное требование к сотрудникам.

Кандидаты проходят проверку, поскольку им предстоит работать с документами, составляющими государственную тайну. Профессиональную подготовку фельдъегеря проходят в специальных центрах службы, потому что ни одно учебное заведение в стране не готовит этих специалистов.