День финансиста-2021. Мудрые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем финансиста в прозе
Желаем вам успеха не только в профессиональной финансовой сфере, но и в личной, повседневной жизни. Пускай сбываются ваши мечты, достаток течет рекой, а работа приносит лишь позитив и удовлетворение. С Днем финансиста!
Поздравляю с Днем финансиста в России. Желаю по жизни с финансами дружить, в работе — уверенно ими руководить, никогда в них не нуждаться и всегда направлять их в нужное русло. Успехов, хорошей карьеры, здоровья и сил, а также личного счастья, любви и удачи.
С Днем финансиста! Пусть баланс всегда будет положительным, прибыль течет рекой, а кризисы в финансах и личной жизни неизменно обходят стороной. Уверенности вам, надежных людей на пути и выгодных сделок.
Поздравления с Днем финансиста в стихах
С Днем финансиста поздравляем,
Желаем, чтоб у вас всегда
Приход с расходами сходились
И не разнились никогда!
Желаем вам благополучно
Каждый вечер провожать.
В кругу приятном, самом лучшем
Рабочий день свой начинать.
Пусть дома будет все прекрасно,
И ждет любимая семья!
Желаем не печалиться напрасно
И грусть, печаль подальше гнать.
День финансиста. Сегодня ваш день.
Денег желаю, считать чтобы лень.
Большую копилку, тонн, этак, на семь,
Желаю, чтоб жизнь вся прошла без проблем.
Желаю желтую Ferrari,
Чтоб дом стоял в теньке под пальмой.
Желаю крепкого здоровья,
Отдыхайте лишь на море.
Дорогие мои коллеги,
Поздравляю вас с днем финансиста
И желаю удачи, как снега,
В зимнем поле морозном и чистом.
Добрых встреч и хороших знакомых,
На работе всегда уваженья,
И чтоб ждали с улыбкою дома
Те, кто вашему рад возвращенью.
Поздравления с Днем финансиста в смс
Наша стихия — финансы,
Мы в них, словно рыба в воде,
Коллеги, желаю вам счастья,
Успеха в нелегком труде!
Легко чтоб сбывались подсчеты,
Карман не пустел никогда,
И чтоб на родную работу
Бежать вам хотелось всегда!
Коллеги-финансисты,
Примите поздравленья,
Пусть праздник принесет нам
Успех и вдохновенье,
Желаю процветанья
И очень много счастья,
Пусть все, о чем мечталось,
Случится в одночасье!
С Днем финансиста вас, коллеги,
Поздравить от души хочу,
Пусть обуздать поток финансов
Всегда вам будет по плечу.
Работа пусть вам будет в радость,
Несет пусть прибыль и успех,
И в офисах пусть раздается
Всегда задорный, добрый смех.