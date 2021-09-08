День финансиста-2021. Мудрые поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем финансиста поздравляем,

Желаем, чтоб у вас всегда

Приход с расходами сходились

И не разнились никогда!



Желаем вам благополучно

Каждый вечер провожать.

В кругу приятном, самом лучшем

Рабочий день свой начинать.



Пусть дома будет все прекрасно,

И ждет любимая семья!

Желаем не печалиться напрасно

И грусть, печаль подальше гнать.

День финансиста. Сегодня ваш день.

Денег желаю, считать чтобы лень.

Большую копилку, тонн, этак, на семь,

Желаю, чтоб жизнь вся прошла без проблем.



Желаю желтую Ferrari,

Чтоб дом стоял в теньке под пальмой.

Желаю крепкого здоровья,

Отдыхайте лишь на море.