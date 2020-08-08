День физкультурника в России 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Я сегодня поздравляю

Тех, кто в массы спорт несет,

Физкультурой заряжает,

Силы людям придает.



Пусть отличное здоровье

Не подводит никогда.

Бодрость духа, вдохновение

Пусть приносят лишь года.



Покорятся пьедесталы

Вашей силе волевой.

Веры, ловкости, умений

Вам в работе непростой.

Физкультурой заниматься

Должен каждый человек.

Всем зарядка пригодится,

И полезен в парке бег.



Чтобы быть тебе здоровым,

На диване не сиди,

Ноги ты бери под мышки,

И беги, беги, беги.



В этот праздник физкультуры

Мы сегодня говорим

Нет болезням, разной скуке,

За спортивный все режим.



Слава, слава физкультуре,

Славе в парке бегунам.

Слава лыжникам, туристам,

Слава также всем пловцам.