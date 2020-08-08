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Жизнь

День физкультурника в России 2020: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

8 августа свой профессиональный праздник отмечают все физкультурники России. День физкультурника, который традиционно празднуют во вторую субботу августа, учредил в 1939 году Совет Народных Комиссаров. Сегодня этот день не только профессиональных спортсменов, но и тех, кто просто любит спорт, независимо от возраста и профессии. Altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений с Днем физкультурника России в стихах, прозе и смс.

Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде.
Олимпиада сельских спортсменов Алтайского края в Кулунде.
Александр Черный и Иван Блаженко.

Поздравления с Днем физкультурника в стихах

Я сегодня поздравляю
Тех, кто в массы спорт несет,
Физкультурой заряжает,
Силы людям придает.

Пусть отличное здоровье
Не подводит никогда.
Бодрость духа, вдохновение
Пусть приносят лишь года.

Покорятся пьедесталы
Вашей силе волевой.
Веры, ловкости, умений
Вам в работе непростой.

Физкультурой заниматься
Должен каждый человек.
Всем зарядка пригодится,
И полезен в парке бег.

Чтобы быть тебе здоровым,
На диване не сиди,
Ноги ты бери под мышки,
И беги, беги, беги.

В этот праздник физкультуры
Мы сегодня говорим
Нет болезням, разной скуке,
За спортивный все режим.

Слава, слава физкультуре,
Славе в парке бегунам.
Слава лыжникам, туристам,
Слава также всем пловцам.

Подтянутые, стройные —
Ну, просто идеал,
Работники, достойные
Почёта и похвал.

И пресс и отжимания
У вас на высоте.
Желаем понимания,
Свершения мечте,

Здоровья идеального,
Медалей и наград,
Дохода премиального,
Не худеньких зарплат,

И счастья многомерного
В семье, в делах, в быту,
Пути к успеху верного,
Любовь и красоту.

Александр Суровцев, главный тренер ФК &quot;Динамо-Барнаул&quot;
Александр Суровцев, главный тренер ФК «Динамо-Барнаул»
Дмитрий Лямзин

Поздравления с Днем физкультурника в прозе

Поздравляем всех тех, для кого спорт стал не просто увлечением или работой, но и самым настоящим смыслом жизни. Желаем вам всегда идти уверенно вперед с лозунгом «выше, сильнее, быстрее». Пускай эти три слова будут стимулом для ваших новых прогрессов, побед и достижений. Здоровья вам, крепких сил и нескончаемой выносливости, побольше позитива, отличного настроения и боевого духа. С днем физкультурника!

Поздравляю с Днём физкультурника и пожелаю крепкого здоровья и стержня натуры, неутомимой силы духа и тела, спортивных идей и достижений, жизненных успехов и побед. Пусть физическая культура развивается и процветает, пусть тебя всегда ставят в пример как человека вольного характера и отменной формы.

С днем физкультуры, всех поздравляю! В первую очередь здоровья желаю. Заряжайте собственным примером, всех здоровым духом и здоровым телом. Ведь успех приходит к сильным и только крепкой рукой можно удержать счастливую синюю птицу. Пускай кровь бурлит в ваших венах, жизненный тонус будет стабильным и пульс вечно молодым. С праздником!

День физкультурника.
День физкультурника.
архив ОАО «Алтай-Кокс»

Поздравления с Днем физкультурника в смс

Всех, кто связан с физкультурой,
Поздравляем в этот день.
Вам побед и достижений
Пожелать совсем не лень.

Физкультура, спорт, движение,
А в придачу настроение
Нам здоровья добавляют,
Годы жизни продлевают.

С днём здоровых и отважных —
Физкультура наше всё!
Пусть сбываются желания,
Будет крепким пусть плечо.

И, на зависть всем в округе,
Жизнь прибавит пусть добра,
Сил придаст в жару и вьюгу,
Физкультурникам — ура!

Вправо, влево, вверх и вниз,
На зарядку становись!
Физкультуре здесь почет,
Всем в честь праздника — зачет.

Не ленитесь, наклоняйтесь,
Приседайте побыстрей,
В общем, присоединяйтесь
К физкультуре поскорей!

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