10 декабря
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Жизнь

День футбола — 10 декабря. Задорные поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день футбола отмечают ежегодно 10 декабря. Эту дату утвердили по решению ООН. На сегодняшний день профессионально футболом занимаются более 120 млн человек. Для них всех и не только altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Поздравления с Днем футбола в прозе

Футбол — это одновременно спорт, игра, зрелище и азарт, потому я желаю каждому футболисту успешных тренировок, новых побед и достижений, а всем болельщикам — интересных матчей и побед любимой команды! Пускай этот прекрасный вид спорта объединяет сердца людей!

Поздравляю со Всемирным днем футбола. Желаю ярких и запоминающихся таймов жизни, в которых будет много голов в ворота соперников и завистников. Пусть твоя дорога будет гладкой и мягкой, как на футбольном поле газон, пусть на трибунах твоей души всегда звучит поддержка родных голосов!

Поздравляю с Днем футбола и хочу пожелать если играть, то красиво, если болеть, то громко, если стремиться, то к победе, если любить, то родных, друзей, свою жизнь и, конечно же, футбол. Пусть крики «оле-оле» подбадривают твоё сердце, пусть постоянно судьба даёт тебе пасы удачи.

Чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу.
unsplash.com

Поздравления с Днем футбола в стихах

Всемирный день футбола отмечаем!
Пусть праздник будет, как красивый гол!
Болельщикам и игрокам желаем,
Чтоб наш футбол вперед победно шел,

Примите нынче наши поздравленья!
Любимей вида спорта в мире нет,
Всем игрокам желаем достижений,
Неповторимых матчей и побед!

Все, кто к игре неравнодушен —
Болельщик, тренер, футболист —
Пусть отведет сегодня душу,
Пусть будет важный гол забит.

Пускай спортивный комментатор
Дает слова мои в эфир:
Я со всемирным днем футбола
Сегодня поздравляю мир!

Забей на все ненужные проблемы,
Важней нет ничего футбольной темы!
Кто с нами, тот все это понимает,
Трибуны криком «гол» взрывает!

Мы футболистам пожелаем силы,
Чтоб каждый гол — особенный, красивый,
Фанатам — положительных эмоций,
Им тоже силы надо, между прочим!

Мяч. Стадион. Футбол
Мяч. Стадион. Футбол
СС0

Поздравления с Днем футбола в смс

С Днем футбола поздравляю,
Всем фанатам пожелаю:
Пусть команда побеждает,
К популярности шагает!

Всем здоровья пожелаю,
Зрелищ ярких день за днем,
Пусть футбол наш процветает,
По миру идет победным путем!

Со Всемирным днем футбола!
Пусть летит в ворота мяч.
Даже пусть на грани фола
Много дарит жизнь удач,
Чтоб во всем победы ждали,
Чтобы не было штрафных,
Чтобы вы не прозябали
На скамейке запасных.

Самых лучших игроков
И любителей мы снова
Поздравляем молодцов,
В День особенный — футбола!

Пожелать мы будем рады
И побед Вам, и награды
В спорте ждут пусть продвижение,
Радость, счастье, вдохновение!

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