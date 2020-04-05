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5 апреля -4°C

День геолога: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

В первое воскресенье апреля отмечается профессиональный праздник всех геологов. Кроме того, день считается также праздником геофизиков, взрывников, маркшейдеров, проходчиков шахт и всех тех, кто, так или иначе, занят поиском и разработкой полезных ископаемых. Altapress.ru предлагает подборку приятных поздравлений с Днем геолога в стихах, прозе и смс.

Шахта
Шахта
ССО

Поздравления с Днем геолога в стихах

Золото, руду, алмазы —
Всё ты можешь отыскать.
Даже нефть и даже газы
Знаешь ты, где откопать.

Ты геолог — это значит
Твой сегодня светлый день.
Пусть же счастье и удача
Улыбаются тебе.

Будь здоров, богат и молод
Вечно сердцем и душой.
Этот праздник — чудный повод
Восхитится нам тобой.

Процветай, живи богато,
Будь всегда на высоте.
Для себя найти ты злато,
Пусть везет тебе везде.

Разведывать недра — задача простая?
Тут скважина с газом, а тут нефтяная,
Здесь золото, может, удастся найти —
От нас ископаемым всем не уйти.

Но так рассуждают одни дилетанты.
Геологи много имеют талантов:
Физика, химия, часто, черчение
В юности, ох, доставляли мучения…

Просто прохожий не сможет так жить —
Будет ночами пустырник глушить.
Поздравим же в праздник мы их с уваженьем
За нужные, важные месторожденья:

Новых открытий, достойных страны,
Скважин богатых большой глубины.

Ваша профессия безумно увлекательна:
Вы изучаете земной коры структуру,
Все плиты вы рассмотрите внимательно
И однородные массивные текстуры!

Но вам пора немножко отдохнуть,
На время оторваться от Земли,
И ярких красок в жизнь свою плеснуть,
Чтоб счастьем зарядиться вы смогли!

Пускай у вас на все хватает силы
И пусть отличным будет настроение!
Желаю, чтоб работа вам дарила
Лишь радость, позитив и наслаждение!

Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская.
Сладости. Диета. Конфеты. Кондитерская.
Анна Зайкова.

Поздравления с Днем геолога в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником — днем Геолога! Пусть земля открывает вам свои тайны, улыбается удача, и вы находите то, что ищете. Пускай работа приносит моральное и материальное удовлетворение, командировки будут интересными, а дома всегда ждут любящие родные!

Поздравляю с Днем Геолога и от души желаю уникальных находок и великих открытий, неугасаемого интереса к своей деятельности и великой пользы от твоего труда. Пусть жизнь дарит большие возможности для осуществления всего задуманного, пусть всегда получатся то, что не удается другим.

Поздравляем сердечно с профессиональным праздником людей, чей труд связан с вечным поиском и жаждой открытий, желаем вам всегда чувствовать себя бодрыми и здоровыми, иметь надежную опору и поддержку в лице своих близких, быть всегда готовыми к приключениям, пусть вам сопутствует удача!

Горы и цветы
Горы и цветы
СС0

Поздравления с Днем геолога в смс

Геологи! Сегодня день,
Когда мы прославляем вас!
Любовь, уверенность, мечту
С собой возьмите про запас.

И открывайте лучший в мире
Источник радости, побед.
На жизнь смотрите ярче, шире,
Чтоб встретить счастье и рассвет.

День геолога сегодня,
От души желаем вам
Яркой жизни, впечатлений
И эмоций океан,
Пусть работа дарит радость,
Дома ждёт всегда уют,
И друзья всегда на помощь
Обязательно придут!

Ты устали не знаешь,
Раскопки проводя,
Но нынче отдыхаешь,
Ведь праздник у тебя!

Геолог, поздравляя,
Желаю счастья, благ,
Пусть к радости без края
Приводит каждый шаг!

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