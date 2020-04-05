День геолога: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем геолога в стихах
Золото, руду, алмазы —
Всё ты можешь отыскать.
Даже нефть и даже газы
Знаешь ты, где откопать.
Ты геолог — это значит
Твой сегодня светлый день.
Пусть же счастье и удача
Улыбаются тебе.
Будь здоров, богат и молод
Вечно сердцем и душой.
Этот праздник — чудный повод
Восхитится нам тобой.
Процветай, живи богато,
Будь всегда на высоте.
Для себя найти ты злато,
Пусть везет тебе везде.
Разведывать недра — задача простая?
Тут скважина с газом, а тут нефтяная,
Здесь золото, может, удастся найти —
От нас ископаемым всем не уйти.
Но так рассуждают одни дилетанты.
Геологи много имеют талантов:
Физика, химия, часто, черчение
В юности, ох, доставляли мучения…
Просто прохожий не сможет так жить —
Будет ночами пустырник глушить.
Поздравим же в праздник мы их с уваженьем
За нужные, важные месторожденья:
Новых открытий, достойных страны,
Скважин богатых большой глубины.
Ваша профессия безумно увлекательна:
Вы изучаете земной коры структуру,
Все плиты вы рассмотрите внимательно
И однородные массивные текстуры!
Но вам пора немножко отдохнуть,
На время оторваться от Земли,
И ярких красок в жизнь свою плеснуть,
Чтоб счастьем зарядиться вы смогли!
Пускай у вас на все хватает силы
И пусть отличным будет настроение!
Желаю, чтоб работа вам дарила
Лишь радость, позитив и наслаждение!
Поздравления с Днем геолога в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником — днем Геолога! Пусть земля открывает вам свои тайны, улыбается удача, и вы находите то, что ищете. Пускай работа приносит моральное и материальное удовлетворение, командировки будут интересными, а дома всегда ждут любящие родные!
Поздравляю с Днем Геолога и от души желаю уникальных находок и великих открытий, неугасаемого интереса к своей деятельности и великой пользы от твоего труда. Пусть жизнь дарит большие возможности для осуществления всего задуманного, пусть всегда получатся то, что не удается другим.
Поздравляем сердечно с профессиональным праздником людей, чей труд связан с вечным поиском и жаждой открытий, желаем вам всегда чувствовать себя бодрыми и здоровыми, иметь надежную опору и поддержку в лице своих близких, быть всегда готовыми к приключениям, пусть вам сопутствует удача!
Поздравления с Днем геолога в смс
Геологи! Сегодня день,
Когда мы прославляем вас!
Любовь, уверенность, мечту
С собой возьмите про запас.
И открывайте лучший в мире
Источник радости, побед.
На жизнь смотрите ярче, шире,
Чтоб встретить счастье и рассвет.
День геолога сегодня,
От души желаем вам
Яркой жизни, впечатлений
И эмоций океан,
Пусть работа дарит радость,
Дома ждёт всегда уют,
И друзья всегда на помощь
Обязательно придут!
Ты устали не знаешь,
Раскопки проводя,
Но нынче отдыхаешь,
Ведь праздник у тебя!
Геолог, поздравляя,
Желаю счастья, благ,
Пусть к радости без края
Приводит каждый шаг!