День геолога: приятные поздравления в стихах, прозе и смс

Золото, руду, алмазы —

Всё ты можешь отыскать.

Даже нефть и даже газы

Знаешь ты, где откопать.



Ты геолог — это значит

Твой сегодня светлый день.

Пусть же счастье и удача

Улыбаются тебе.



Будь здоров, богат и молод

Вечно сердцем и душой.

Этот праздник — чудный повод

Восхитится нам тобой.



Процветай, живи богато,

Будь всегда на высоте.

Для себя найти ты злато,

Пусть везет тебе везде.

Разведывать недра — задача простая?

Тут скважина с газом, а тут нефтяная,

Здесь золото, может, удастся найти —

От нас ископаемым всем не уйти.



Но так рассуждают одни дилетанты.

Геологи много имеют талантов:

Физика, химия, часто, черчение

В юности, ох, доставляли мучения…



Просто прохожий не сможет так жить —

Будет ночами пустырник глушить.

Поздравим же в праздник мы их с уваженьем

За нужные, важные месторожденья:



Новых открытий, достойных страны,

Скважин богатых большой глубины.