День города. Где поесть и станцевать, что купить и как отметить день рождения Барнаула

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Где можно перекусить на Дне города?

Подкрепиться можно будет на фестивале «Вкусно и полезно» на ул. Мало-Тобольская. Посетители не только отведают вкусные блюда, но и поучаствуют в мастер-классах от шеф-поваров предприятий общественного питания.

Также вкусных продукты можно будет приобрести на ярмарка малых производств Алтайского края в парке «Изумрудный».