День города. Где поесть и станцевать, что купить и как отметить день рождения Барнаула

День города в Барнауле начнется в 10:00. Одновременно заработают несколько площадок:
- выставки «Город мастеров» и «Барнаул- туристский», а также фестиваль «Вкусно и полезно» на ул. Мало-Тобольская;
- фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» в парке «Центральный»;
- праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов» на площади Сахарова;
- краевая ярмарка малых производств в парке «Изумрудный».
- Площадки на ул. Мало-Тобольская и краевая ярмарка малых производств будут работать с 10:00 до 20:00.
- Спортивный праздник на площади Сахарова продлится до 14:00.
- После него на Сахарова пройдут праздничные концертные программы от молодежных, творческих и культурных коллективов Барнаула. Они закончатся до 20:30.
- Здесь же начнется эстрадный концерт лучших барнаульских артистов и музыкантов, который будет идти до 22:00.
- Потом для горожан запустят праздничный фейерверк.
Подкрепиться можно будет на фестивале «Вкусно и полезно» на ул. Мало-Тобольская. Посетители не только отведают вкусные блюда, но и поучаствуют в мастер-классах от шеф-поваров предприятий общественного питания.
Также вкусных продукты можно будет приобрести на ярмарка малых производств Алтайского края в парке «Изумрудный».
Спортивный праздник начнется на площади Сахарова. Там проведут соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, спортивному ориентированию, шахматам и хоккею на траве Кроме того, можно сдать нормы ГТО.
Зрителей ждет межрегиональный турнир по ММА «Алтайские сражения». Он пройдет в 17.00 на парковке «Старого базара».
В этот же день на гребном канале устроят гонки на лодках-драконах среди студентов, на трассе «Турина гора» — соревнования по мотогонкам, а на «Трассе здоровья» — Всероссийский день бега «Кросс нации»
Сувениры на память можно купить на ярмарке малых производств Алтайского края, а также в сувенирных лавках на пересечении ул. Молодежная и пр. Красноармейский.
Также сделать памятную вещь можно самостоятельно на мастер-классах по гончарному и керамическому мастерству в парке «Изумрудный».
А эффектно сфотографироваться предлагают в фотозоне в виде входа в Метро на «Старом базаре».
На основной площадке праздника — площади Сахарова — тоже будет праздничная программа. Выступят молодежные и культурные коллективы краевой столицы. Пройдет финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022».
Выступление ансамбля национального танца Чеченской Республики «Вайнах» состоится в ДК города Барнаула.
Потанцевать от души можно на вечеринка «Диско-80», которая пройдет на «Сковородке» рядом с Алтайским техническим университетом с 13.00 до 17.00.
А спеть любимые хиты стоит на народном караоке на площади Мира в 20:00.
Праздничный фейерверк прогремит в 22:00 сразу в нескольких точках:
- площадь Сахарова,
- парк «Лесная сказка»,
- площадка перед Дворцом культуры «Южный»,
- площадь Мира,
- сквер имени Германа Титова.
Салют продлится 7 минут.