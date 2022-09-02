2 сентября
День города Барнаула 2022
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Жизнь

День города. Где поесть и станцевать, что купить и как отметить день рождения Барнаула

Барнаул отпразднует 292-летие завтра, 3 сентября. Рассказываем, где в этот день вкусно поесть, купить сувениры на память и повеселиться от души.

Праздник, шарики в небе.
Праздник, шарики в небе.
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1
Когда начнется праздничная программа Дня города?

День города в Барнауле начнется в 10:00. Одновременно заработают несколько площадок:

  • выставки «Город мастеров» и «Барнаул- туристский», а также фестиваль «Вкусно и полезно» на ул. Мало-Тобольская;
  • фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» в парке «Центральный»;
  • праздник «Барнаул спортивный — город чемпионов» на площади Сахарова;
  • краевая ярмарка малых производств в парке «Изумрудный».
Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
2
Когда начнутся и во сколько закончатся гулянья?
  • Площадки на ул. Мало-Тобольская и краевая ярмарка малых производств будут работать с 10:00 до 20:00.
  • Спортивный праздник на площади Сахарова продлится до 14:00.
  • После него на Сахарова пройдут праздничные концертные программы от молодежных, творческих и культурных коллективов Барнаула. Они закончатся до 20:30.
  • Здесь же начнется эстрадный концерт лучших барнаульских артистов и музыкантов, который будет идти до 22:00.
  • Потом для горожан запустят праздничный фейерверк.
3
Где можно перекусить на Дне города?

Подкрепиться можно будет на фестивале «Вкусно и полезно» на ул. Мало-Тобольская. Посетители не только отведают вкусные блюда, но и поучаствуют в мастер-классах от шеф-поваров предприятий общественного питания.

Также вкусных продукты можно будет приобрести на ярмарка малых производств Алтайского края в парке «Изумрудный».

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
4
Какие спортивные соревнования пройдут 3 сентября?

Спортивный праздник начнется на площади Сахарова. Там проведут соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, спортивному ориентированию, шахматам и хоккею на траве Кроме того, можно сдать нормы ГТО.

Зрителей ждет межрегиональный турнир по ММА «Алтайские сражения». Он пройдет в 17.00 на парковке «Старого базара».

В этот же день на гребном канале устроят гонки на лодках-драконах среди студентов, на трассе «Турина гора» — соревнования по мотогонкам, а на «Трассе здоровья» — Всероссийский день бега «Кросс нации»

Работники &quot;Алтай-Кокса&quot; отметили День металлурга и День города.
Работники «Алтай-Кокса» отметили День металлурга и День города.
архив ОАО «Алтай-Кокс»
5
Где купить сувениры на память?

Сувениры на память можно купить на ярмарке малых производств Алтайского края, а также в сувенирных лавках на пересечении ул. Молодежная и пр. Красноармейский.

Также сделать памятную вещь можно самостоятельно на мастер-классах по гончарному и керамическому мастерству в парке «Изумрудный».

А эффектно сфотографироваться предлагают в фотозоне в виде входа в Метро на «Старом базаре».

Город мастеров. День города 2020.
Город мастеров. День города 2020.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.
6
Что и где посмотреть на Дне города?

На основной площадке праздника — площади Сахарова — тоже будет праздничная программа. Выступят молодежные и культурные коллективы краевой столицы. Пройдет финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022».

Выступление ансамбля национального танца Чеченской Республики «Вайнах» состоится в ДК города Барнаула.

На День города прошел конкурс &quot;Мисс Барнаула-2015&quot;.
На День города прошел конкурс «Мисс Барнаула-2015».
Анна Зайкова, altapress.ru
7
Где потанцевать и спеть?

Потанцевать от души можно на вечеринка «Диско-80», которая пройдет на «Сковородке» рядом с Алтайским техническим университетом с 13.00 до 17.00.

А спеть любимые хиты стоит на народном караоке на площади Мира в 20:00.

8
Когда и где начнется салют?

Праздничный фейерверк прогремит в 22:00 сразу в нескольких точках:

  • площадь Сахарова,
  • парк «Лесная сказка»,
  • площадка перед Дворцом культуры «Южный»,
  • площадь Мира,
  • сквер имени Германа Титова.

Салют продлится 7 минут.

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