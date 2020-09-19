День города: поздравления Барнаулу в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем города Барнаула в стихах
Алтай — Сибири райский уголок,
И Барнаул — звезда родного края,
Мы песнями и танцами с тобой
День города сегодня отмечаем,
Гордимся мы заводами своими,
И город молодеет и растет,
Заложен был когда-то он Демидовым,
Сегодня он века переживет.
Ты мне родной и на планете всей
Я города прекраснее не знаю.
Зову тебя я родиной своей
И связь с тобою сердцем ощущаю.
Славный, непоколебимый город,
С твоим днем рождения поздравляю я,
Желаю, мира, и добра всем горожанам,
Чтоб семьи обошла беда.
Желаю Барнаул тебе я процветанья,
Не переставай красотами туристов удивлять,
А жителям не знать отчаянья,
И каждый день с особой радостью встречать!
Барнаул — Алтайский край,
Развивайся, процветай,
В сферах различных расти,
Радость и блага неси!
Жителям всем сил и добра,
Пусть покоряется вам высота,
Город родной любите,
Счастье друг другу дарите!
Поздравления с Днем города Барнаула в прозе
Несомненно, этот город — самый лучший город на Земле, это место для каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то − встретил свою первую любовь, кто-кто − добился своей первой победы, кто-то − осуществил свою первую заветную мечту. Друзья, я всех поздравляю с Днем нашего города и хочу пожелать мирного нам всем неба над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей роста и развития.
От всей души поздравляю с Днем города и хочу пожелать вечного процветания этого чудесного уголка на планете. Пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой, пусть дети звонко смеются, пусть молодежь успешно учится и браво работает, пусть каждый здесь почувствует себя востребованным и важным деятелем, пусть будет почет и уважение всем старикам. Пусть город растет, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей.
Поздравляю с Днём города и желаю всем сердцем любить свой город, всей душой гордиться своей историей, своим народом. Пусть этот уголок планеты заметает сугробами радости в зиму, пусть твой город расцветает красотой по весне, пусть каждый в этом городе улыбается и наслаждается летом, пусть яркими красками мечтательности этот город красится осенью. Всем любви и благополучия.
Поздравления с Днем города Барнаула в смс
В горах Алтайских разместился
Прекрасный город Барнаул,
Гостеприимный и красивый,
Он, как магнит, к себе тянул!
С Днем города мы поздравляем
Всех жителей, кто в нем живет,
Желаем им добра и счастья,
Пусть праздник радость принесет!
Ты всегда в свои пенаты
Так безудержно тянул.
Мой любимый, славный город,
Мой родимый Барнаул.
Я в день города желаю
Городу цветения.
Ну, а жителям его
Супер настроения.
Был всегда ты славным домом,
Никогда не обманул.
Поздравляю с днем рождения,
Славный город Барнаул.
Жителям твоим достатка,
Счастья и удачи.
Пусть на улицах звучит
Звонкий смех ребячий.