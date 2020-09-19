День города: поздравления Барнаулу в стихах, прозе и смс

Несомненно, этот город — самый лучший город на Земле, это место для каждого из нас значит что-то важное, кто-то здесь родился и провел счастливые годы детства, кто-то − встретил свою первую любовь, кто-кто − добился своей первой победы, кто-то − осуществил свою первую заветную мечту. Друзья, я всех поздравляю с Днем нашего города и хочу пожелать мирного нам всем неба над головой, светлого блага, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей роста и развития.

От всей души поздравляю с Днем города и хочу пожелать вечного процветания этого чудесного уголка на планете. Пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой, пусть дети звонко смеются, пусть молодежь успешно учится и браво работает, пусть каждый здесь почувствует себя востребованным и важным деятелем, пусть будет почет и уважение всем старикам. Пусть город растет, развивается и занимает особое место в сердцах его жителей.