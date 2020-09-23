День города: строили дом, собирали поделки из МДФ, покупали биотопливо и делали снимки у необычной фотозоны

Праздничная площадка холдинга «Алтайлес» запомнилась горожанам яркими активностями

19 сентября в честь 290-летнего дня рождения Барнаула на улице Мало-Тобольской была организована территория полезного творчества.

Центральным мероприятием стала школа домостроения, где жители и гости Барнаула учились монтировать половую рейку, имитацию бруса собственного производства, а также обустраивать кровлю, делать откосы и устанавливать дымоход.

Мастер-классы по изготовлению поделок из МДФ пользовались большим успехом среди детей и взрослых. Они научились делать лесных зверей, декор для дома, а также переноску для газированных напитков. Плита МДФ — экологически безопасный материал, который производит новый комбинат компании — Павловский ДОК.

Каждый желающий мог сделать яркие снимки на фотозоне, выполненной из трехметровой деревянной рамы. В качестве фона использована репродукция картины барнаульского художника Владимира Конькова под названием «На Малой Олонской улице».

Праздничная площадка. День города-2020. Пресс-служба холдинга «Алтайлес»

Любители леса узнали о том, как определять породы деревьев по шишкам, возраст дерева при помощи бурава, научились пользоваться буссолью. Эту полезную информацию рассказали сотрудники холдинга.

Также на площадке была организована выставка-продажа пеллет в качестве наполнителя для кошачьего туалета и брикетов — это альтернатива дровам и углю.

Праздничная площадка. День города-2020. Пресс-служба холдинга «Алтайлес»

Благодарим партнеров мероприятия: администрацию города Барнаула,

компанию «Прямой угол»,

корпорацию творчества «EnentCorplife»,

галерею Щетининых.

Фото с площадки холдинга «Алтайлес» можно скачать по ссылке: https://yadi.sk