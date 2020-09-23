День города: строили дом, собирали поделки из МДФ, покупали биотопливо и делали снимки у необычной фотозоны

19 сентября в честь 290-летнего дня рождения Барнаула на улице Мало-Тобольской была организована территория полезного творчества.
Центральным мероприятием стала школа домостроения, где жители и гости Барнаула учились монтировать половую рейку, имитацию бруса собственного производства, а также обустраивать кровлю, делать откосы и устанавливать дымоход.
Мастер-классы по изготовлению поделок из МДФ пользовались большим успехом среди детей и взрослых. Они научились делать лесных зверей, декор для дома, а также переноску для газированных напитков. Плита МДФ — экологически безопасный материал, который производит новый комбинат компании — Павловский ДОК.
Каждый желающий мог сделать яркие снимки на фотозоне, выполненной из трехметровой деревянной рамы. В качестве фона использована репродукция картины барнаульского художника Владимира Конькова под названием «На Малой Олонской улице».
Любители леса узнали о том, как определять породы деревьев по шишкам, возраст дерева при помощи бурава, научились пользоваться буссолью. Эту полезную информацию рассказали сотрудники холдинга.
Также на площадке была организована выставка-продажа пеллет в качестве наполнителя для кошачьего туалета и брикетов — это альтернатива дровам и углю.
- администрацию города Барнаула,
- компанию «Прямой угол»,
- корпорацию творчества «EnentCorplife»,
- галерею Щетининых.
Фото с площадки холдинга «Алтайлес» можно скачать по ссылке: https://yadi.sk