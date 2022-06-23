День города-2022 в Барнауле отпразднуют 3 сентября

В этом году День города посвятят 85-летию образования Алтайского края, Году культурного наследия народов России, а также присвоению Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести».
На 3 сентября запланированы церемония занесения барнаульцев на Доску Почета, вручение наград и выплат, презентация библиографического справочника «Почетные граждане города Барнаула» и документального сборника «Барнаул город трудовой доблести».
Праздничные мероприятия пройдут на площадях Сахарова и Советов, ул. Мало-Тобольской и в парке «Центральный». В 22:00 обещают праздничный фейерверк.
«Основные праздничные мероприятия пройдут 3 сентября. Наряду с традиционными программами и площадками, в этом году планируется проведение ряда новых», — уточнил заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов.