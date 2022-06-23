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Жизнь

День города-2022 в Барнауле отпразднуют 3 сентября

День города-2022 отметят в Барнауле 3 сентября. Такое решение приняли 22 июня на заседании в городской администрации.

Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015.
Шоу фейерверков в Барнауле на День города-2015.
Олег Богданов, altapress.ru

В этом году День города посвятят 85-летию образования Алтайского края, Году культурного наследия народов России, а также присвоению Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести».

На 3 сентября запланированы церемония занесения барнаульцев на Доску Почета, вручение наград и выплат, презентация библиографического справочника «Почетные граждане города Барнаула» и документального сборника «Барнаул город трудовой доблести».

Праздничные мероприятия пройдут на площадях Сахарова и Советов, ул. Мало-Тобольской и в парке «Центральный». В 22:00 обещают праздничный фейерверк.

«Основные праздничные мероприятия пройдут 3 сентября. Наряду с традиционными программами и площадками, в этом году планируется проведение ряда новых», — уточнил заместитель главы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов.

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