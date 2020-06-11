День города в сибирской столице пройдет в режиме онлайн

День города в Красноярске пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пишет « Проспект Мира ».

Общественная палата Красноярска рассказала в своем Facebook о том, что предложила перенести дату, чтобы отметить День города в привычном формате, но в мэрии это не поддержали.

В своем ответе мэрия написала, что считает перенос празднования на более поздний срок нецелесообразным.



Чиновники подчеркнули, что самоизоляция доказала эффективность онлайна в сравнении с офлайн-активностям. Так, за время изоляции больше 400 тыс. горожан участвовали в онлайн-мероприятиях.

О том, что праздник 19 июня пройдет онлайн, стало известно 25 мая. Общественная палата отправила в мэрию предложение о переносе, ответ пришел накануне.

Пока нет точного расписания празднования: чиновники обещают видеоконцерт, виртуальные экскурсии и танцевальный челлендж.