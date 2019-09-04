День города весело и активно: как пройдет праздник в краевой столице

На площадке за краевой администрацией с 14.00 до 18.00 пройдут открытые тренировки, флешмобы и велооркестр с энергетическим напитком TARGET, творческие мастер-классы для детей и конкурс по заготовке дров среди дровосеков компании «Алтайлес».
Сибирская продовольственная компания угостит всех вкусными бутербродами, а компания «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова» — ароматными и свежими булочками. Сеть распродаж «Галамарт», банк «Акцепт» и другие партнеры праздника подарят классные призы самым активным участникам. На игротеке «Мосигры» гости смогут поиграть в любимые настолки со всего мира, а на спортплощадке клуба «Феникс» — активно отдохнуть и повеселиться всей семьей.