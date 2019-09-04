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День города весело и активно: как пройдет праздник в краевой столице

7 сентября в краевой столице пройдет празднование 289-го дня рождения Барнаула. Издательский дом «Алтапресс» организует множество интересных и увлекательных развлечений для взрослых и детей в самом центре событий — на площади Сахарова. Начало в 14.00. Вход свободный.

День города.
День города.
Анна Зайкова

На площадке за краевой администрацией с 14.00 до 18.00 пройдут открытые тренировки, флешмобы и велооркестр с энергетическим напитком TARGET, творческие мастер-классы для детей и конкурс по заготовке дров среди дровосеков компании «Алтайлес».

День города.
День города.
Анна Зайкова
День города.
День города.
Анна Зайкова
Ирина Пергаева
Ирина Пергаева
День города.
День города.
Анна Зайкова
День города.
День города.
Анна Зайкова
День города.
День города.
Ирина Пергаева

Сибирская продовольственная компания угостит всех вкусными бутербродами, а компания «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова» — ароматными и свежими булочками. Сеть распродаж «Галамарт», банк «Акцепт» и другие партнеры праздника подарят классные призы самым активным участникам. На игротеке «Мосигры» гости смогут поиграть в любимые настолки со всего мира, а на спортплощадке клуба «Феникс» — активно отдохнуть и повеселиться всей семьей.

Организатор
Организатор
Генеральный партнер
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Генеральный партнер
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Партнер
Партнер
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