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Караоке-баттл, бесплатное фото на память: что ждет барнаульцев на празднике 19 сентября в краевой столице

19 сентября в краевой столице пройдет празднование юбилейного 290-го дня рождения Барнаула.

День города в Барнауле.
День города в Барнауле.
Анна Зайкова

Издательский дом «Алтапресс» организует множество интересных и увлекательных развлечений для взрослых и детей в самом центре событий — на площади Сахарова.

Локация около Дворца спорта. Начало в 12.00. Вход свободный.

На площадке около Дворца спорта состоится развлекательная программа для детей и взрослых, караоке-баттл, конкурс от партнеров со множеством призов!

День города в Барнауле.
День города в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Уникальная зона «Литтл Планет» от Банка Открытие, где любой желающий сможет сделать бесплатное памятное фото с «Планетой Барнаул», яркие ростовые куклы от «Галамарт» и «Союз», «Декорация», автоцентр «Реал» и другие партнеры праздника подарят классные призы самым активным участникам.

Внимание: не забудьте взять маску для Вашей безопасности.

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