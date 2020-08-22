День Государственного флага России: история триколора и значение цветов

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Триколор появился в годы правления Петра I, но официальным флагом стал лишь во времена Российской Федерации. Рассказываем, как появилось знамя и что означают его цвета.

Когда отмечается День Государственного флага России?

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Именно в этот день 29 лет назад триколору вернули официальный статус. Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР».

Указ президента России «О Дне Государственного флага Российской Федерации» в 1994 году закрепил дату празднования этого дня за 22 августа.

Как появился современный вид флага?

Создателем современного флага России считают Петра I. В 1705 году он издал указ о том, что все торговые суда, а позже и военные, должны ходить под бело-сине-красным флагом.

На суше его начали применять немного позже для обозначения географических открытий.

Кремль. Флаг России. открытые источники в интернете.

Официально флаг как государственный символ России утвердили в 1896 году. До этого времени в Российской империи был совершенно другой стяг. Он имел черный, желтый и белый цвета.

Во времена Советского Союза отказались от использования триколора. Поэтому до 1991 года официальным считался флаг красного цвета с серпом и молотом.

Что означают цвета флага России?

Цвета государственного флага России имеют определенное значение. В императорское время красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — свободу и независимость.

В наше время значения поменялись, но неофициально. Цвета теперь чаще трактуют так: белый — мир и чистота, синий — вера и постоянство, красный — энергия, сила и кровь, которая была пролита за Отечество.