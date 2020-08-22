День Государственного флага России: история триколора и значение цветов

Когда отмечается День Государственного флага России?
День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Именно в этот день 29 лет назад триколору вернули официальный статус. Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР».
Указ президента России «О Дне Государственного флага Российской Федерации» в 1994 году закрепил дату празднования этого дня за 22 августа.
Как появился современный вид флага?
Создателем современного флага России считают Петра I. В 1705 году он издал указ о том, что все торговые суда, а позже и военные, должны ходить под бело-сине-красным флагом.
На суше его начали применять немного позже для обозначения географических открытий.
Официально флаг как государственный символ России утвердили в 1896 году. До этого времени в Российской империи был совершенно другой стяг. Он имел черный, желтый и белый цвета.
Во времена Советского Союза отказались от использования триколора. Поэтому до 1991 года официальным считался флаг красного цвета с серпом и молотом.
Что означают цвета флага России?
Цвета государственного флага России имеют определенное значение. В императорское время красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — свободу и независимость.
В наше время значения поменялись, но неофициально. Цвета теперь чаще трактуют так: белый — мир и чистота, синий — вера и постоянство, красный — энергия, сила и кровь, которая была пролита за Отечество.