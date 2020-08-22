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Жизнь

День Государственного флага России: история триколора и значение цветов

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Триколор появился в годы правления Петра I, но официальным флагом стал лишь во времена Российской Федерации. Рассказываем, как появилось знамя и что означают его цвета.

Флаг России.
Флаг России.
Dmitry Dzhus, CC BY 2.0, part from original.

Когда отмечается День Государственного флага России?

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. Именно в этот день 29 лет назад триколору вернули официальный статус. Верховный совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР».

Указ президента России «О Дне Государственного флага Российской Федерации» в 1994 году закрепил дату празднования этого дня за 22 августа.

Как появился современный вид флага?

Создателем современного флага России считают Петра I. В 1705 году он издал указ о том, что все торговые суда, а позже и военные, должны ходить под бело-сине-красным флагом.

На суше его начали применять немного позже для обозначения географических открытий.

Кремль. Флаг России.
Кремль. Флаг России.
открытые источники в интернете.

Официально флаг как государственный символ России утвердили в 1896 году. До этого времени в Российской империи был совершенно другой стяг. Он имел черный, желтый и белый цвета.

Во времена Советского Союза отказались от использования триколора. Поэтому до 1991 года официальным считался флаг красного цвета с серпом и молотом.

Что означают цвета флага России?

Цвета государственного флага России имеют определенное значение. В императорское время красный означал державность, синий — цвет Богоматери, белый — свободу и независимость.

В наше время значения поменялись, но неофициально. Цвета теперь чаще трактуют так: белый — мир и чистота, синий — вера и постоянство, красный — энергия, сила и кровь, которая была пролита за Отечество.

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